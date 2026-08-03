به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، همه رتبههای زیر ۱۰۰۰ در تمامی رشتههای کنکور سراسری (علوم تجربی، ریاضی فیزیک، علوم انسانی، زبان های خارجی و هنر) ۱۴۰۵ شهرستان تربت حیدریه توسط خیری به نام «مهدی مروج تربتی» برای هفتمین سال متوالی بورسیه تحصیلی میشوند.
داوطلبان با رتبه زیر ۱۰۰۰ کشوری که دانشگاههای شهرستان تربت حیدریه (دانشگاه دولتی، علوم پزشکی، فرهنگیان) را برای تحصیل انتخاب کنند به مدت ۴ سال (۳۶ ماه تحصیلی) و داوطلبانی که سایر دانشگاههای کشور را انتخاب کنند به مدت یک سال تحصیلی مشمول بورسیه تحصیلی میشوند.
داوطلبان واجد شرایط بایستی تا ۱۰ روز بعد از اعلام نتایج کنکور، تصویر کارنامه کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ و مدرک پیشدانشگاهی خود را به شماره ۰۹۱۰۵۷۶۴۱۰۷، ارسال کنند.
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