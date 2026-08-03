۲ حادثه ویژه ترافیکی در اصفهان ۹ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو حادثه رانندگی در روز یازدهم مردادماه در شهرستان‌های تیران و دهاقان، ۹ مصدوم بر جای گذاشت که با حضور به‌موقع نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به نخستین حادثه افزود: ساعت ۱۲:۱۶ روز یازدهم مردادماه، واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در محور داران – تیران، مقابل روستای تقی‌آباد، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به همراه یک واحد عملیاتی جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، شش مصدوم این حادثه شامل دو مرد و چهار زن را برای ادامه درمان به بیمارستان بهنیا تیران منتقل کردند.

عابدی همچنین به حادثه دوم اشاره کرد و گفت: ساعت ۲۲:۱۶ همان روز، برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در بلوار گلستان دهاقان، مقابل مدرسه سما، به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه نیز یک واحد عملیاتی اورژانس در محل حاضر شد و پس از ارائه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی، سه مرد مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای دهاقان انتقال داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان و موتورسواران خواست با رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات ایمنی و توجه به شرایط مسیر، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.