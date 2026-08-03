به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ویکتور واسیلیف نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد، راهبرد امنیت جمعی و دکترین نظامی روسیه امکان استفاده از سلاح هستهای برای دفاع از متحدان این کشور را مجاز میداند.
وی اضافه کرد: اسناد تصویب شده به صراحت استفاده از این نوع سلاح را در شرایط مشخص پیشبینی کرده است که یکی از این موارد دفاع از متحدان در صورت حمله به آنها است.
نماینده روسیه همچنین تصریح کرد که منشور سازمان پیمان امنیت جمعی در فهرست چالشها و تهدیدهای به موضوعاتی مانند افزایش تعداد کشورهای دارای توانمندیهای هستهای نظامی و گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ابزارهای حمل آنها اشاره کرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که اروپا شاهد افزایش تنشها در زمینه مسائل هستهای است. امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه اعلام کرده کشورش وارد مرحله بازدارندگی هستهای پیشرفته شده و وعده داده است تعداد کلاهکهای هستهای را در چارچوب دکترین جدید افزایش دهد. او همچنین امکان مشارکت متحدان فرانسه در رزمایشهای مشترک را مطرح کرده است.
همچنین پارلمان فنلاند در ماه ژوئن با لغو ممنوعیت واردات، تولید، ذخیرهسازی و استفاده از سلاحهای هستهای در این کشور موافقت کرد.
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