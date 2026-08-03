اکسیراز از مجموعه شمش طلای طرح ایران رونمایی کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اکسیراز به‌صورت رسمی از مجموعه جدید شمش طلای طرح ایران رونمایی کرد؛ مجموعه‌ای که با طلای خالص ۲۴ عیار و طراحی الهام‌گرفته از نقشه ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های جدید این برند معرفی می‌شود. این رونمایی با هدف ارائه محصولی متفاوت برای سرمایه‌گذاری، هدیه و نگهداری بلندمدت دارایی انجام شده است.

در مراسم معرفی این مجموعه، اکسیراز اعلام کرد که تمرکز اصلی این خط محصول بر ترکیب اصالت ایرانی، استاندارد تولید حرفه‌ای و تنوع وزنی کاربردی بوده است. به همین دلیل، کاربران می‌توانند بر اساس هدف سرمایه‌گذاری یا بودجه خود، از میان وزن‌های مختلف این مجموعه انتخاب مناسبی داشته باشند.

رونمایی رسمی از مجموعه جدید

اکسیراز با معرفی این مجموعه، فصل تازه‌ای در سبد محصولات طلایی خود آغاز کرده است. در بازار امروز، بسیاری از خریداران تنها به وزن و قیمت توجه نمی‌کنند و به دنبال محصولی هستند که علاوه بر ارزش اقتصادی، دارای هویت و طراحی متمایز نیز باشد.

به همین دلیل، معرفی شمش ایران به‌عنوان یک مجموعه اختصاصی، بخشی از استراتژی جدید اکسیراز برای توسعه محصولات طلای سرمایه‌ای محسوب می‌شود. این مجموعه تلاش می‌کند تجربه‌ای متفاوت از خرید طلا را برای سرمایه‌گذاران و خریداران هدیه ایجاد کند.

فلسفه طراحی مجموعه طرح ایران

در طراحی این مجموعه، از المان‌های الهام‌گرفته از نقشه ایران استفاده شده تا محصول علاوه بر ارزش ذاتی طلا، دارای هویت بصری مشخصی نیز باشد. این رویکرد باعث شده معرفی شمش ایران تنها به‌معنای عرضه یک شمش جدید نباشد، بلکه بیانگر یک نگاه فرهنگی و هویتی هم باشد.

اکسیراز در توسعه این مجموعه تلاش کرده میان زیبایی ظاهری، سادگی طراحی و استانداردهای حرفه‌ای تعادل ایجاد کند. نتیجه این رویکرد، محصولی بوده که هم برای سرمایه‌گذاری مناسب است و هم برای هدیه‌های رسمی و شخصی جذابیت قابل توجهی دارد.

تنوع وزن‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجموعه شمش طلای طرح ایران، تنوع گسترده وزن‌ها است. این مجموعه برای پوشش نیاز خریداران خرد، سرمایه‌گذاران میان‌رده و مشتریان حرفه‌ای طراحی شده و امکان انتخاب بر اساس بودجه و هدف خرید را فراهم می‌کند.

وزن‌های ارائه‌شده شامل گزینه‌های سبک برای شروع سرمایه‌گذاری و مدل‌های سنگین‌تر برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای را شامل می‌شود. این تنوع نشان می‌دهد که اکسیراز در معرفی شمش ایران به نیاز گروه‌های مختلف بازار توجه ویژه‌ای داشته است.

شمش ایران ۲.۵ گرمی انتخابی برای شروع سرمایه‌گذاری حرفه‌ای

در میان وزن‌های عرضه ‌شده، شمش ایران ۲.۵ گرمی یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای افرادی است که قصد دارند با سرمایه محدود وارد بازار طلای سرمایه‌ای شوند. این وزن به دلیل قیمت مناسب‌تر نسبت به مدل‌های بزرگ‌تر، امکان خرید آسان‌تر را برای طیف وسیع‌تری از کاربران فراهم می‌کند.

علاوه بر سرمایه‌گذاری تدریجی، شمش ایران ۲.۵ گرمی گزینه‌ای مناسب برای هدیه‌های مناسبتی، یادبودهای ارزشمند و حتی پس‌اندازهای ماهانه است. همین ویژگی‌ها باعث شده این وزن در مجموعه جدید اکسیراز جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

شمش ایران ۵۰ گرمی یک گزینه‌ برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای

برای افرادی که به دنبال نگهداری سرمایه در مقیاس بزرگ‌تر هستند، شمش ایران ۵۰ گرمی یکی از مهم‌ترین گزینه‌های این مجموعه محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً به محصولاتی توجه می‌کنند که علاوه بر خلوص بالا، دارای بسته‌بندی استاندارد و هویت برند معتبر باشند. شمش ایران ۵۰ گرمی با طراحی اختصاصی و جایگاه ویژه در مجموعه طرح ایران، می‌تواند پاسخ‌گوی این نیاز باشد.

کاربردهای متنوع مجموعه شمش ایران

اکسیراز این مجموعه را صرفاً برای یک گروه خاص از مشتریان طراحی نکرده است. معرفی شمش ایران در واقع ارائه راهکاری چندمنظوره برای سرمایه‌گذاری، هدیه و نگهداری ارزش دارایی در شرایط اقتصادی متغیر است.

کاربردهای این مجموعه شامل سرمایه‌گذاری بلندمدت، هدایای مدیریتی، هدایای خانوادگی، پس‌انداز تدریجی و استفاده در مناسبت‌های ویژه می‌شود. وجود وزن‌هایی مانند شمش ایران ۲.۵ گرمی و شمش ایران ۵۰ گرمی باعث شده این مجموعه بتواند نیازهای کاملاً متفاوت کاربران را پوشش دهد.

معرفی لندینگ اختصاصی کمپین

همزمان با رونمایی رسمی، اکسیراز لندینگ اختصاصی کمپین شمش طلای طرح ایران را نیز معرفی کرده است. این صفحه با هدف ارائه اطلاعات کامل درباره وزن‌ها، ویژگی‌های طراحی، شرایط خرید و جزئیات کمپین رونمایی ایجاد شده است.

کاربران از طریق این لندینگ می‌توانند به‌صورت یکپارچه با تمام بخش‌های مجموعه آشنا شوند، وزن مناسب خود را انتخاب کنند و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه را در اختیار داشته باشند. این رویکرد نشان‌دهنده توجه اکسیراز به تجربه کاربری و شفافیت در معرفی محصولات جدید است.

کمپین «هر گوشه این خاک، طلاست»

هم‌زمان با رونمایی از مجموعه شمش طلای طرح ایران، اکسیراز کمپین «هر گوشه این خاک، طلاست» را برگزار می‌کند. در این کمپین، کاربران می‌توانند هر روز در بازی تعاملی «نقشه ایران» شرکت کنند، تیکت قرعه‌کشی به دست آورند و شانس خود را برای دریافت شمش طلا افزایش دهند.

در این بازی، هر کاربر یک نقشه اختصاصی شامل ۳۱ خانه در اختیار دارد و می‌تواند روزانه سه خانه را انتخاب کند. پشت پنج خانه تیکت قرعه‌کشی، پشت پنج خانه نشان «حق انتخاب مجدد» و پشت ۲۱ خانه نتیجه پوچ قرار گرفته است. کاربر با پیداکردن نشان انتخاب مجدد، فرصت بررسی یک خانه دیگر را نیز به دست می‌آورد.

در پایان کمپین، دو نفر از میان دارندگان تیکت انتخاب می‌شوند و هرکدام یک شمش طلای یک‌گرمی طرح نقشه ایران دریافت می‌کنند. دعوت موفق پنج دوست و تکمیل ثبت‌نام آن‌ها، دنبال‌کردن صفحه اینستاگرام اکسیراز و شرکت در بازی طی سه روز متوالی نیز از راه‌های دریافت تیکت بیشتر هستند. هرچه تعداد تیکت‌های کاربر بیشتر باشد، شانس بیشتری برای برنده‌شدن در قرعه‌کشی خواهد داشت.

کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی برای تمام خریداران

در کنار بازی و قرعه‌کشی، برای تمام خریداران مجموعه شمش طلای طرح ایران نیز هدیه‌ای ویژه در نظر گرفته شده است. هر فردی که در بازه اجرای کمپین، یکی از وزن‌های این مجموعه را از هر یک از کانال‌های فروش خریداری کند، یک کارت هدیه فیزیکی ۵۰۰ هزار تومانی همراه مرسوله سفارش خود دریافت خواهد کرد.

دریافت این کارت هدیه به وزن محصول یا نتیجه قرعه‌کشی وابسته نیست و به تمام خریداران واجد شرایط تعلق می‌گیرد. بنابراین، خریداران محصولاتی مانند شمش ایران ۲.۵ گرمی و شمش ایران ۵۰ گرمی، علاوه بر امکان شرکت در بازی «نقشه ایران» و قرعه‌کشی دو شمش طلای یک‌گرمی، کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی خود را نیز همراه سفارش دریافت می‌کنند.

جایگاه مجموعه طرح ایران در اکسیراز

مجموعه شمش طلای طرح ایران را می‌توان یکی از استراتژیک‌ترین محصولات جدید اکسیراز دانست. این مجموعه نه‌تنها سبد محصولات سرمایه‌ای برند را تقویت می‌کند، بلکه هویت بصری و فرهنگی متمایزی نیز برای آن ایجاد کرده است.

اکسیراز با معرفی شمش ایران تلاش کرده است محصولی ارائه دهد که هم در بازار رقابتی طلا قابل تشخیص باشد و هم اعتماد خریداران را از طریق کیفیت، طراحی و تنوع کاربردها جلب کند. این موضوع جایگاه مجموعه طرح ایران را در میان محصولات شاخص برند تقویت می‌کند.

جمع‌بندی

رونمایی رسمی اکسیراز از مجموعه شمش طلای طرح ایران را می‌توان گامی مهم در مسیر توسعه محصولات طلای سرمایه‌ای با هویت ایرانی دانست. طراحی الهام‌گرفته از نقشه ایران، استفاده از طلای خالص ۲۴ عیار و ارائه وزن‌های متنوع، این مجموعه را به گزینه‌ای متمایز برای سرمایه‌گذاری و هدیه تبدیل کرده است.

وجود وزن‌هایی مانند شمش ایران ۲.۵ گرمی برای شروع سرمایه‌گذاری و شمش ایران ۵۰ گرمی برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، نشان می‌دهد که اکسیراز در معرفی شمش ایران به نیازهای متنوع بازار توجه دقیقی داشته است. برگزاری کمپین «هر گوشه این خاک، طلاست»، امکان شرکت در بازی «نقشه ایران» با جایزه دو شمش طلای یک‌گرمی و اهدای کارت هدیه فیزیکی ۵۰۰ هزار تومانی به تمام خریداران واجد شرایط، از دیگر مزایای رونمایی این مجموعه است.

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