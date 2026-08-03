رشد آرام دلار ادامه دارد؛ قیمت فروش به ۱۵۳ هزار و ۶۱۶ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در شرایطی دنبال شد که نرخ رسمی دلار به روند افزایشی تدریجی خود ادامه داد. بررسی دادههای معاملاتی نشان میدهد اگرچه شتاب رشد نسبت به دورههای قبل کاهش یافته، اما روند کلی بازار همچنان صعودی است و دلار توانسته جایگاه خود را در کانال فعلی حفظ کند.
دلار در یک نگاه
نرخ خرید دلار امروز به ۱۵۲ هزار و ۲۳۳ تومان و نرخ فروش آن به ۱۵۳ هزار و ۶۱۶ تومان رسید. دلار طی معاملات امروز ۲۷۸ تومان و ۵۰ ریال افزایش قیمت را تجربه کرد که معادل ۰.۱۸ درصد رشد روزانه است. این افزایش محدود، ادامه روند صعودی آرام روزهای اخیر را نشان میدهد و از نبود نوسانات تند در بازار ارز تجاری حکایت دارد.
بررسی بازدهیها نیز بیانگر آن است که دلار در تمامی بازههای زمانی عملکرد مثبتی داشته است. بازده ماهانه ۴.۵۳ درصد، بازده فصلی ۴.۲۹ درصد و بازده ششماهه ۱۰.۱۹ درصد نشان میدهد روند افزایشی در ماههای اخیر با شیبی ملایم اما پیوسته ادامه یافته است. بازده سالانه نیز با ثبت ۱۱۹.۸۰ درصد، فاصله قابل توجه نرخ فعلی با مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
مقایسه عملکرد سالانه بیانگر آن است که رشد دلار در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۱.۷۴ درصد بوده، در حالی که بازده سال ۱۴۰۴ به ۱۲۳.۴۸ درصد رسیده است. همچنین تغییر ثبتشده از ابتدای دوره دادهها با رشد ۲۱۳.۴۰ درصدی، استمرار روند افزایشی بلندمدت را تأیید میکند. این مقایسه نشان میدهد هرچند روند صعودی ادامه دارد، اما آهنگ افزایش قیمت نسبت به جهشهای سال گذشته کاهش یافته و بازار در مسیر باثباتتری حرکت میکند.
نمودار زیر روند تغییرات نرخ فروش دلار در بازار ارز تجاری را نشان میدهد.
تحلیل نمودار دلار
بررسی نمودار نرخ فروش دلار در بازار ارز تجاری نشان میدهد روند کوتاهمدت همچنان صعودی است و قیمت طی روزهای اخیر با افزایشهای کوچک اما مستمر در کانال فعلی حرکت کرده است. در افق میانمدت نیز مسیر کلی افزایشی حفظ شده و پس از یک دوره نوسان محدود، نرخها بار دیگر به سمت سقفهای جدید همین کانال حرکت کردهاند. روند بلندمدت نیز همچنان صعودی ارزیابی میشود و فاصله نرخ فعلی با سطوح ثبتشده در ابتدای دوره دادهها این موضوع را تأیید میکند.
در نمودار، شتاب رشد نسبت به مقاطع جهشی گذشته کمتر شده و افزایش قیمتها به صورت تدریجی دنبال میشود.
بررسی ارزهای اصلی
همزمان با افزایش نرخ دلار، یورو نیز با ثبت نرخ فروش ۱۷۷ هزار و ۹۱ تومان، رشد روزانه خود را ادامه داد و نسبت به ابتدای تابستان نیز افزایش محسوسی را حفظ کرد که نشاندهنده همسویی روند آن با دلار در بازار ارز تجاری است.
درهم امارات نیز با نرخ فروش ۴۱ هزار و ۸۲۸ تومان در مسیر افزایشی قرار گرفت و نسبت به ابتدای تابستان رشد خود را حفظ کرد. با توجه به جایگاه درهم در مبادلات تجاری، استمرار این روند میتواند نشانهای از تداوم ثبات نسبی در بازار حواله باشد.
پوند انگلیس نیز با نرخ فروش ۲۰۷ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش روزانه را ثبت کرد و در مقایسه با ابتدای تابستان رشد بیشتری نسبت به برخی ارزهای اصلی نشان داد که بیانگر ادامه روند مثبت این ارز در بازار تجاری است.
بررسی سایر ارزهای مهم
یوان چین نیز همسو با سایر ارزهای اصلی با افزایش قیمت همراه بود و رشد خود نسبت به ابتدای تابستان را حفظ کرد. در مقابل، روبل روسیه تنها ارزی بود که همچنان نسبت به ابتدای تابستان تغییر تجمعی منفی را نشان میدهد، هرچند در معاملات امروز افزایش روزانه محدودی را ثبت کرد. سایر ارزهای معاملاتی نیز عمدتاً در مسیر افزایشی قرار داشتند و تغییرات آنها از روند کلی بازار تبعیت میکرد.
پیشبینی آماری تا پایان سال
بررسی معاملات امروز نشان میدهد بازار ارز تجاری همچنان در مسیر رشد تدریجی قرار دارد و افزایش قیمت تنها به دلار محدود نبوده، بلکه اغلب ارزهای مهم نیز رشد روزانه و بازده مثبت نسبت به ابتدای تابستان را ثبت کردهاند.
در عین حال، مقایسه بازدههای زمانی مختلف نشان میدهد شتاب افزایش قیمتها نسبت به دورههای جهشی گذشته کاهش یافته است. بنابراین، مهمترین ویژگی معاملات امروز را میتوان تداوم روند صعودی همراه با ثبات نسبی و افزایشهای محدود روزانه دانست؛ موضوعی که ارزش خبری اصلی بازار امروز را شکل میدهد.
بر پایه روند نمودار، بازدههای ماهانه، فصلی، ششماهه و سالانه و همچنین آهنگ رشد اخیر، در صورت تداوم شرایط آماری موجود، احتمال ادامه حرکت دلار در مسیر صعودی ملایم تا پایان سال وجود دارد و نرخ فروش میتواند در همین کانال یا کانالهای بالاتر با شیب تدریجی نوسان کند.
بررسی روند ۶۰۰ روزه نرخ دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران نیز نشان میدهد شیب رشد قیمت در ماههای اخیر همچنان صعودی است. نرخ فروش دلار از ابتدای سال بیش از ۱۶ هزار تومان افزایش یافته و در صورت تداوم همین آهنگ رشد، میتوان انتظار داشت نرخ فروش دلار تا پایان سال به محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان برسد. البته تحقق این برآورد به تداوم شرایط کنونی بازار وابسته است و عواملی مانند سیاستهای ارزی بانک مرکزی، تحولات سیاسی و تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی میتواند مسیر نرخ ارز را تغییر دهد.
این برآورد صرفاً بر پایه روند تاریخی و دادههای آماری انجام شده است و سیاستهای ارزی بانک مرکزی، تحولات سیاسی، تصمیمات اقتصادی و سایر متغیرهای کلان میتوانند مسیر بازار را تغییر دهند.
جدول زیر جزئیات کامل نرخ خرید و فروش ارزهای معاملاتی بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران را نشان میدهد.
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