به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در معاملات امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، بازار طلا، سکه و ارزهای خارجی با روند صعودی قیمت‌ها مواجه شد. در بازار داخلی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان و هر مثقال طلا به ۸۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی در سطح ۴۰۲۷ دلار ثبت شد.

بر اساس این گزارش، سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۸۷ میلیون تومان و طرح قدیم ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دادوستد می‌شود. همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۹۵ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۳ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

در بازار ارز، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با افزایش ۳۳۱ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۵۲ هزار و ۴۲۷ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز ۱۵۱ هزار و ۵۵ تومان ثبت شد که ۳۲۸ تومان افزایش یافته است.

همزمان با دلار، حواله یورو نیز روند صعودی خود را حفظ کرد؛ به طوری که نرخ فروش آن با رشد ۷۴۶ تومانی به ۱۷۳ هزار و ۷۷۴ تومان و نرخ خرید آن با افزایش ۷۳۹ تومانی به ۱۷۲ هزار و ۲۱۰ تومان رسید. در بازار حواله درهم امارات نیز نرخ فروش با افزایش ۹۰ تومانی معادل ۴۱ هزار و ۵۰۵ تومان و نرخ خرید با رشد ۸۹ تومانی معادل ۴۱ هزار و ۱۳۱ تومان قیمت‌گذاری شد.