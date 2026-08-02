به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین داده‌های بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران نشان می‌دهد نرخ حواله ارزهای پرمعامله امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ با افزایش همراه بوده و دلار، یورو، پوند و درهم همزمان رشد روزانه را ثبت کرده‌اند. همچنین مقایسه نرخ‌ها با ابتدای مردادماه بیانگر ادامه روند صعودی اغلب ارزهای اصلی است.

نرخ دلار حواله‌ای یک پله بالا رفت

بر اساس اطلاعات مرکز مبادله، نرخ خرید حواله دلار آمریکا امروز به ۱,۵۱۹,۵۷۵ ریال و نرخ فروش آن به ۱,۵۳۳,۳۷۵ ریال رسید. نرخ فروش دلار نسبت به روز معاملاتی قبل ۳,۶۰۵ ریال افزایش یافته و از ابتدای تابستان نیز ۷۳,۷۶۵ ریال رشد کرده است.

بررسی نمودار ۶۰۰ روزه نرخ دلار نیز نشان می‌دهد روند میان‌مدت بازار همچنان صعودی است و دلار پس از عبور از کانال ۱۵۰ هزار تومان، در محدوده ۱۵۳ هزار تومان در حال معامله است.

نمودار زیر روند تغییرات نرخ فروش دلار آمریکا در ۶۰۰ روز گذشته را به تومان نمایش می‌دهد.

رشد همزمان یورو، پوند و درهم

یورو نیز امروز با نرخ فروش ۱,۷۶۸,۳۵۷ ریال معامله شد که نسبت به روز قبل ۶,۵۱۸ ریال افزایش داشته و از ابتدای تابستان ۹۴,۰۴۲ ریال رشد کرده است.

نرخ فروش پوند انگلیس به ۲,۰۶۶,۹۱۱ ریال رسید که نسبت به روز قبل ۶,۶۹۰ ریال و نسبت به ابتدای تابستان ۱۳۵,۴۳۰ ریال افزایش نشان می‌دهد.

درهم امارات نیز با ثبت نرخ فروش ۴۱۷,۵۲۹ ریال، افزایش ۹۸۲ ریالی نسبت به روز قبل و رشد ۲۰,۰۸۶ ریالی نسبت به ابتدای تابستان را تجربه کرد.

افزایش قیمت اغلب ارزهای پرتقاضا

بررسی معاملات امروز نشان می‌دهد یوان چین با نرخ فروش ۲۲۷,۰۶۱ ریال، ریال عمان با ۳,۹۸۴,۶۶۵ ریال، دینار بحرین با ۴,۰۷۸,۱۲۵ ریال، دینار کویت با ۴,۹۵۲,۶۴۷ ریال و دلار کانادا با ۱,۰۹۳,۶۸۹ ریال همگی نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشته‌اند.

در مقابل، روبل روسیه با نرخ فروش ۱۹,۲۹۷ ریال و هزار وون کره جنوبی با ۱,۰۶۲,۶۶۸ ریال از معدود ارزهایی بودند که عملکردی ضعیف‌تر از سایر ارزهای بازار ثبت کردند؛ به‌گونه‌ای که روبل همچنان نسبت به ابتدای تابستان کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

ادامه روند صعودی بازار ارز تجاری

مقایسه نرخ‌های فعلی با ابتدای تابستان نشان می‌دهد اغلب ارزهای مهم رشد محسوسی را تجربه کرده‌اند. دلار بیش از ۷۳ هزار ریال، یورو بیش از ۹۴ هزار ریال و پوند بیش از ۱۳۵ هزار ریال نسبت به ابتدای تابستان افزایش قیمت داشته‌اند که بیانگر تداوم روند افزایشی بازار ارز تجاری در هفته‌های اخیر است.

بررسی روند ۶۰۰ روزه نرخ دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران نیز نشان می‌دهد شیب رشد قیمت در ماه‌های اخیر همچنان صعودی است. نرخ فروش دلار از ابتدای سال بیش از 16 هزار تومان افزایش یافته و در صورت تداوم همین آهنگ رشد، می‌توان انتظار داشت نرخ فروش دلار تا پایان سال به محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان برسد. البته تحقق این برآورد به تداوم شرایط کنونی بازار وابسته است و عواملی مانند سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، تحولات سیاسی و تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند مسیر نرخ ارز را تغییر دهد.

جدول کامل نرخ ارزها

در جدول زیر، نرخ کامل خرید و فروش سایر ارزهای معاملاتی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.