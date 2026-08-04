میثم علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مهگل البرز به عنوان دوازدهمین تیم برای حضور در فصل پیش روی لیگ برتر باشگاه های کشور اعلام آمادگی کرد، گفت: بدین ترتیب و با توجه به اعلام آمادگی قبلی ۱۱ تیم، مجموع تیم های متقاضی حضور در فصل جدید به ۱۲ تیم رسید.

وی تاکید کرد: مبنای کار از ابتدای برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات سال جاری این بود که لیگ برتر را حداکثر با ۱۲ تیم برگزار کنیم. تنها مورد عدم برگزاری مسابقات با ۱۱ تیم یا هر عدد فرد دیگر بود چراکه باعث استراحت اجباری یک تیم در هر هفته و طولانی تر شدن مسابقات به نسبت تعداد تیم ها می شد.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال خاطرنشان کرد: مبنای ما برای پذیرش تیم ها در فصل جدید لیگ برتر، اعلام آمادگی رسمی آنها به سازمان لیگ بود که این کار توسط هر ۱۲ تیم متقاضی انجام شده است. بنابراین حضور این تیم ها در این فصل از مسابقات قطعی است و تیم جدید دیگری هم به ترکیب شان اضافه نخواهد شد.

علیپور با یادآوری اینکه پیش از این نشستی آنلاین میان سازمان لیگ و مسئولان تیم های شرکت کننده در لیگ برتر در مورد چگونی برگزاری مسابقات برگزار شد، تصریح کرد: طی روزهای آینده نشست هماهنگی برای فصل جدید را برگزار می کنیم. مبنای برگزاری مسابقات و چگونگی پیگیری آن، تصمیمات مصوب در این نشست است.

وی در مورد زمان آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به درگیری تیم ملی بسکتبال در ماه های پیش رو اشاره داشت و گفت: تیم ملی باید در پنجره انتخابی جام جهانی شرکت کند و بعد از آن هم مهیای حضور در بازی های آسیایی شود. با این اوصاف قاعدتا بعد از بازی های آسیایی، لیگ برتر را آغاز می کنیم. در مورد زمان آغاز با مسئولان تیم ها با جمع بندی می رسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه ای) ترکیب ۱۲ تیمی هستند که برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به صورت رسمی اعلام آمادگی کرده اند.