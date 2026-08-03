به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج نظری از اقدام تحسین‌برانگیز کارشناسان مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در پیشگیری از وقوع یک حادثه تلخ خبر داد و این اقدام را نمونه‌ای از نقش مؤثر خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی پلیس در صیانت از جان شهروندان عنوان کرد.

سرهنگ نظری در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: ماجرا با تماس یک شهروند با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ آغاز شد؛ فرد تماس‌گیرنده که از مشکلات و فشارهای شدید خانوادگی رنج می‌برد، با لحنی آمیخته به اضطراب و ناامیدی اعلام کرد قصد دارد به زندگی خود پایان دهد و بلافاصله پس از بیان این موضوع، تماس را قطع کرد.

ورود فوری پلیس به پرونده

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت زمان در چنین شرایطی، بلافاصله پس از قطع تماس، رئیس مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان ضمن پیگیری فوری موضوع، با تشخیص ابعاد روانی حادثه، پرونده را برای انجام مداخله تخصصی به کارشناس مجرب روان‌شناسی مستقر در مرکز ارجاع داد.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی لرستان ادامه داد: کارشناس روان‌شناسی پلیس با برقراری ارتباط مجدد با این شهروند، گفت‌وگویی تخصصی، هدفمند و بیش از ۳۰ دقیقه‌ای را با وی آغاز کرد و با بهره‌گیری از اصول علمی مشاوره، تکنیک‌های مدیریت بحران، همدلی، گوش دادن فعال و ایجاد اعتماد، موفق شد شرایط روحی این فرد را به سمت آرامش هدایت کند.

بازگشت شهروند به آغوش خانواده

سرهنگ نظری با اشاره به نتیجه این مداخله تخصصی گفت: خوشبختانه تلاش‌های صورت‌گرفته نتیجه‌بخش بود و این شهروند از تصمیم خطرناک خود منصرف شد و از وقوع یک حادثه ناگوار جلوگیری به عمل آمد. در نهایت نیز این فرد با تغییر تصمیم خود، به آغوش خانواده بازگشت.

وی این اقدام را حاصل آمادگی، تخصص و احساس مسئولیت کارشناسان پلیس دانست و افزود: ارائه خدمات روان‌شناختی و مددکاری اجتماعی، یکی از مأموریت‌های مهم پلیس در کنار وظایف انتظامی است و در بسیاری از موارد توانسته از بروز آسیب‌های اجتماعی و حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.

پلیس؛ همراه مردم در بحران‌های روحی و خانوادگی

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی لرستان در پایان از شهروندان خواست در مواجهه با مشکلات روحی، خانوادگی و فشارهای روانی، از خدمات مشاوره‌ای پلیس استفاده کنند و اظهار داشت: از همه هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌کنیم پیش از آنکه مشکلات آنان به بحران تبدیل شود، با مشاوران و مددکاران اجتماعی پلیس ارتباط برقرار کنند؛ چرا که پلیس همواره در کنار مردم است و علاوه بر تأمین امنیت، برای کمک به حل مشکلات اجتماعی و حفظ سلامت روان جامعه نیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.