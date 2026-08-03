به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: یکی از افتخارات شهرستان قرچک، آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین از این شهرستان است که هر سال از مصلای شهر به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

وی که امام جمعه قرچک است، افزود: این حرکت معنوی پس از اقامه نماز صبح و قرائت زیارت عاشورا آغاز خواهد شد و اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، در این مراسم حضور خواهند داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرچک با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران تصریح کرد: نزدیک به ۱۰۰ موکب از سوی مردم شهرستان قرچک و روستاهای همجوار در مسیر راهپیمایی برپا می‌شود و با همکاری مساجد، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها، امکانات لازم برای اسکان، استراحت و خدمات بهداشتی زائران فراهم شده است.

اسماعیلی ادامه داد: زائران همزمان با اذان ظهر به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خواهند رسید و نماز جماعت ظهر و عصر در صحن شرقی حرم اقامه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای بازگشت زائران نیز با محوریت شهرداری قرچک، بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده تا پس از پایان مراسم، زائران به شهرستان منتقل شوند.