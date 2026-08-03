تسلیت مدیرکل بنیاد شهید لرستان برای درگذشت مادر شهید «محمدعلی ترابی»

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، در پیامی درگذشت «حاجیه خانم عشرت حسینی روزبهانی» مادر شهید والامقام «محمدعلی ترابی» از شهرستان بروجرد را تسلیت گفت.
وی در این پیام آمده است: خبر درگذشت مرحومه مغفوره، مادر بزرگوار شهید والامقام «محمدعلی ترابی» که از الگوهای صبر، استقامت و ایثار بود، موجب تألم خاطر شد.
مادران شهدا، اسوههای ایثار و فداکاری هستند
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در ادامه این پیام، مادران شهدا را نمادهای ایثار و ایمان توصیف کرد و افزود: این مادران بزرگوار با اخلاص، ایمان و برای رضایت پروردگار، عزیزترین سرمایه زندگی خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و عزت میهن تقدیم کردند و نام خود را در تاریخ پرافتخار این سرزمین ماندگار ساختند.
آزادبخت تصریح کرد: بیتردید صبر، بردباری و استقامت خانوادههای معظم شهدا، بهویژه مادران شهید، سرمایهای ارزشمند برای حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزشهای متعالی به نسلهای آینده است.
قدردانی از صبر و استقامت خانوادههای شهدا
وی در بخش پایانی پیام خود، ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید «محمدعلی ترابی»، درگذشت این بانوی مؤمنه را به بازماندگان تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن مرحومه، علو درجات، رحمت و غفران الهی و برای خانواده معزز شهید، صبر، شکیبایی و اجر مسئلت کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان همچنین ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال، پاداش سالها صبر و بردباری این مادر شهید را با فضل و کرم خویش در جوار رحمت واسعه الهی و همراهی با فرزند شهیدش عطا فرماید.
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