به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد در اطلاعیه اعلام کرد: در پی درخواست برخی از شهروندان مبنی بر ۲۴ ساعته شدن فعالیت ایستگاههای برداشت آب سطح شهر، به اطلاع میرساند این ایستگاهها در ابتدای راهاندازی بهصورت شبانهروزی فعال بودند.
پس از این تصمیم با توجه به برخی ملاحظات اجرایی اتخاذ شده که مهمترین آن، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و بیرویه آب در ساعات پایانی شب است؛ موضوعی که در زمان فعالیت ۲۴ ساعته، موجب بروز مشکلاتی در نحوه بهرهبرداری از ایستگاهها شده بود.
همچنین بخشی از ساعات شب برای انجام سرویسهای دورهای، تعمیرات و نگهداری تجهیزات اختصاص مییابد تا ایستگاهها در طول روز با حداکثر آمادگی و بدون وقفه، خدمات مورد نیاز شهروندان را ارائه دهند.
شایان ذکر است، محدودیت ساعت فعالیت ایستگاهها با هدف کاهش مزاحمت برای ساکنان و کسبه مجاور نیز در نظر گرفته شده است.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن قدردانی از همراهی و صبوری شهروندان، اطمینان میدهد موضوع مدیریت صفها و بهبود کیفیت خدمات در ایستگاههای برداشت آب بهصورت مستمر در حال بررسی است و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، راهکارهای مناسب برای ارتقای خدماترسانی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است آبفا ساعت برداشت را از ۶ صبح تا ۲۴ شب اعلام کرده است.
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