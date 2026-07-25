به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار، گفت: بهرهبرداری از مخزن ساقی کوثر (دربید) یکی از اقدامات مؤثر شرکت آبفا برای رفع مشکلات تأمین آب در منطقه حسنآباد بود که با ورود این مخزن به مدار بهرهبرداری، قطعی و افت فشار آب در این منطقه به طور کامل برطرف شد.
وی افزود: بر اساس آمار مرکز ارتباط با مشتریان (۱۲۲)، از ابتدای خرداد ماه و همزمان با افزایش مصرف آب در فصل گرما، ۴۶۷ مورد تماس مربوط به قطعی آب و ۲۱۱ مورد تماس مربوط به افت فشار آب از منطقه حسنآباد ثبت شد که در مجموع ۶۷۸ تماس را تنها در یک ماه شامل میشد.
علمدار تصریح کرد: با اتصال مخزن دربید به شبکه توزیع و اصلاح زون بندی از ابتدای تیرماه، تعداد تماسهای مربوط به قطعی و افت فشار آب در این منطقه به صفر رسید که این موضوع نشاندهنده موفقیت کامل این پروژه در رفع مشکلات آبرسانی و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: بهرهبرداری از این پروژه علاوه بر افزایش پایداری شبکه توزیع آب، موجب کاهش چشمگیر تماسهای ورودی به مرکز ارتباط با مشتریان (۱۲۲)، ایجاد ظرفیت بیشتر برای پاسخگویی به سایر درخواستهای مشترکان و افزایش رضایتمندی شهروندان شده است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اجرای طرحهای زیرساختی و توسعه تأسیسات آبرسانی، تلاش میکند خدماتی پایدار، باکیفیت و متناسب با نیاز مشترکان ارائه کند و بهرهبرداری از مخزن دربید نمونهای موفق از این رویکرد در بهبود خدمترسانی به مردم است.
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