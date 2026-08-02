تامین آب شرب پایدار ۴۰ هزار نفر با بهسازی چاه آب شهر مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار، گفت: در راستای ارتقای ظرفیت تأمین آب شرب و افزایش پایداری شبکه توزیع، پروژه حفر و بهسازی چاه شماره ۶ شهر مهریز با موفقیت به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در این پروژه، عملیات بهسازی چاه با اجرای ۲۸ متر گالری انجام شد که موجب افزایش آبدهی چاه از حدود یک لیتر بر ثانیه به هشت لیتر بر ثانیه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به فصلی و متغیر بودن دبی این چاه اظهار داشت: اجرای این طرح، ظرفیت تأمین آب شرب شهر مهریز را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نقش مهمی در بهبود پایداری شبکه توزیع آب، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، ایفا می‌کند.

علمدار تصریح کرد: برای اجرای این پروژه که چاهی با عمق ۴۲ متر را شامل می‌شود، بیش از یک میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، آب شرب پایدار برای ۲۳ هزار مشترک با جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار نفر در شهر مهریز تقویت شده و یکی دیگر از برنامه‌های این شرکت در راستای توسعه زیرساخت‌های تأمین آب به ثمر نشسته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت منابع تأمین آب، بهسازی تأسیسات و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تأمین پایدار آب شرب در شهرها و روستاهای استان با جدیت ادامه می‌یابد.