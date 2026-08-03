به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان سلسله، صبح روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم، هیئت‌های مذهبی، جوانان و خانواده‌های ولایتمدار این شهرستان برگزار خواهد شد.

این مراسم معنوی از ساعت ۷ صبح، از مسجد امام حسین (ع) پیرکه آغاز شده و شرکت‌کنندگان مسیر پیاده‌روی را تا بقعه متبرکه امامزاده پیرمحمدشاه طی خواهند کرد.

تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر شهید

بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان سلسله، این آیین با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، تجدید بیعت با آرمان‌های حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ایجاد فضایی معنوی برای عاشقان حسینی که امکان حضور در راهپیمایی اربعین را ندارند، برگزار می‌شود.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم خونخواهی امام شهید امت، ضمن گرامیداشت حماسه اربعین، ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) و آقای شهید ایران ابراز خواهند کرد.

دعوت از مردم برای حضور در آیین جاماندگان اربعین

ستاد برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان سلسله از عموم مردم مؤمن، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جوانان و عاشقان اهل‌بیت (ع) دعوت کرده است با حضور پرشور خود در این آیین، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و عشق به مکتب حسینی را به نمایش بگذارند.

این مراسم همزمان با برگزاری آیین‌های مشابه در دیگر نقاط استان لرستان، در فضایی معنوی و با مشارکت هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی برگزار خواهد شد.