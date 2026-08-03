به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید «امیرعباس درهم‌فروش» شامگاه دوشنبه دوازدهم مردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان امام خمینی(ره) همدان با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار خواهد شد.

آیین تشییع و بدرقه پیکر این شهید والامقام روز سه‌شنبه سیزدهم مردادماه همزمان با مراسم پیاده‌روی کاروان جاماندگان اربعین حسینی برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۷:۰۰ از مبدأ مرقد مطهر امامزاده هادی ابن علی(ع) واقع در میدان باباطاهر آغاز شده و پیکر مطهر شهید به سمت مرقد مطهر امامزاده شاهزاده حسین(ع) تشییع خواهد شد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از عموم مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور همدان دعوت کرد تا با حضور پرشور در این مراسم ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، در بدرقه پیکر این شهید والامقام مشارکت کنند.