  1. استانها
  2. همدان
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید «امیرعباس درهم‌فروش» در همدان

برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید «امیرعباس درهم‌فروش» در همدان

همدان-بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان همدان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر شهید والامقام «امیرعباس درهم‌فروش» با حضور مردم شهیدپرور همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید «امیرعباس درهم‌فروش» شامگاه دوشنبه دوازدهم مردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان امام خمینی(ره) همدان با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار خواهد شد.

آیین تشییع و بدرقه پیکر این شهید والامقام روز سه‌شنبه سیزدهم مردادماه همزمان با مراسم پیاده‌روی کاروان جاماندگان اربعین حسینی برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۷:۰۰ از مبدأ مرقد مطهر امامزاده هادی ابن علی(ع) واقع در میدان باباطاهر آغاز شده و پیکر مطهر شهید به سمت مرقد مطهر امامزاده شاهزاده حسین(ع) تشییع خواهد شد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از عموم مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور همدان دعوت کرد تا با حضور پرشور در این مراسم ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، در بدرقه پیکر این شهید والامقام مشارکت کنند.

کد مطلب 6906192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها