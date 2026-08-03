به گزارش خبرنگار مهر، محمود حیدری ظهر دوشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت سوارکاری استان مازندران که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاون امور ورزش، رئیس هیأت سوارکاری مازندران و اعضای مجمع برگزار شد، اظهار کرد: سوارکاری از رشتههای اصیل و تاریخی ایران است و فدراسیون با برنامهریزی منسجم، توسعه و همگانیسازی این ورزش را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و ارزشی اسب در فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: اسب نماد وفاداری، ایثار، نجابت و برکت است و ریشهای عمیق در فرهنگ و باورهای دینی ما دارد؛ از این رو توجه به توسعه سوارکاری تنها یک موضوع ورزشی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ بخشی از هویت فرهنگی کشور به شمار میرود.
رئیس فدراسیون سوارکاری همچنین از حمایتهای مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در مسیر توسعه این رشته قدردانی کرد و گفت: همکاری استانهای توانمند با فدراسیون میتواند نقش مؤثری در پیشرفت سوارکاری کشور ایفا کند.
حیدری با اشاره به حضور دو نماینده ایران در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار امیدواری کرد ورزشکاران کشورمان بتوانند با ارائه عملکردی شایسته، نتایج مطلوبی برای ورزش ایران کسب کنند.
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