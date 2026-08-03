گرمای هوا تا پایان هفته در کرمانشاه ماندگار است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشههای هواشناسی، وضعیت جوی استان تا پایان هفته جاری، صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات با افزایش ابر، بهویژه در نواحی غربی، همراه خواهد بود.
وی افزود: از امروز (دوشنبه) تا روز چهارشنبه، وزش باد در سطح استان تقویت میشود که این شرایط میتواند در نواحی مرزی موجب نفوذ غبار رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال وقوع بارشهای موقت گفت: امروز و فردا، در برخی ساعات احتمال وقوع رگبارهای ضعیف و پراکنده باران، بهویژه در نیمه غربی استان، وجود دارد، هرچند این بارشها گسترده و قابل توجه نخواهد بود.
زورآوند با بیان اینکه هوای گرم همچنان بر استان حاکم است، تصریح کرد: دمای روزانه تا پایان هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، حداقل دمای شبانه در بیشتر نقاط استان بهتدریج روند کاهشی خواهد داشت.
وی در پایان با اشاره به دمای ثبت شده در نقاط مختلف استان خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته، قصرشیرین با ۴۹ درجه سانتیگراد و سرپلذهاب با ۴۷ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان کرمانشاه بودند.
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