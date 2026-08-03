ولیالله بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جوسازی رسانههای غربی مبنی بر استقبال کم زائران از راهپیمایی اربعین حسینی، اظهار کرد: امسال، طبق آمار و ارقام، حضور زائران بیشتر از سالهای گذشته بوده است، اما رسانههای غربی اساساً آمار و ارقام ما را نمیخواهند بپذیرند و روش آنها این است که با آمار و واقعیت با ما سخن نمیگویند.
وی افزود: اربعین امسال نسبت به سال گذشته تفاوتهایی داشت. رهبر انقلاب نیز شهید شده بود و همین مسئله حالوهوای جدیدی به اربعین و حضور گسترده مردم داد. شعارهایی که مردم سر دادند، در واقع پیمانی دوباره با رهبری و آرمانهای انقلاب بود. برای دشمن نیز بسیار عجیب بود که با وجود تهدیدها و بمبارانها، مردم از پیر و جوان، زن و مرد و کودک، برای حضور در راهپیمایی اربعین به میدان آمدند.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر جهانیان چشم خود را باز کنند، میبینند که راهپیمایی اربعین بزرگترین همایش تاریخ است، اما متأسفانه آنها نمیخواهند منصفانه و مطابق واقعیت با ما برخورد کنند.
بیاتی در ادامه با تقدیر از تلاش مسئولان در فراهمسازی امکانات برای زائران اربعین، گفت: مسئولان واقعاً تلاش کردند تا در حوزه حملونقل و خدماترسانی، امکانات لازم فراهم شود. همچنین موکبها، چه در داخل عراق با همکاری مسئولان عراقی و چه موکبهای ایرانی مستقر در عراق، برای خدمت به مردم زحمت فراوانی کشیدند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پس از بازگشت زائران، تصریح کرد: دولت باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم فکر اساسی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در ارزیابی اقدامات شهرداری تهران، بیان کرد: شهرداری تهران در مراسمهای مختلف، از جمله تشییع پیکر رهبر انقلاب، عملکرد بسیار خوبی داشت که جای تقدیر و تشکر از همه کارکنان این مجموعه دارد. واقعاً خدمات ارائهشده بینظیر بود و آن چیزی که نیاز بود، تا حد امکان انجام شد.
وی افزود: البته ممکن است در برخی نقاط ایرادها و کمبودهایی نیز وجود داشته باشد، اما شهرداری تهران در مجموع وظیفه خود را بهخوبی انجام داد و ما نیز به نوبه خود از این مجموعه تشکر میکنیم.
بیاتی درباره نقش شهرداری تهران در خنثیسازی جنگ رسانهای دشمن نیز گفت: دشمن در کنار جنگ نظامی، جنگ رسانهای را نیز به راه انداخته است و موفقیتهایی را که ندارند، بزرگنمایی میکنند. البته در میدان عمل دیده میشود که شهرداری و دیگر مدیران حکومتی ما به بهترین شکل در حال تلاش و کار هستند.
وی همچنین عملکرد شهرداری تهران در خدماترسانی، برگزاری مراسمها و فعالیتهای فرهنگی مرتبط با اربعین را مثبت ارزیابی کرد و از تلاش کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخشی از کمبودها نیز ناشی از تحریمها و مسائل اقتصادی است، اما مردم خود را برای این جنگ آماده کردهاند و در برابر دشمن یکپارچه و متحد هستند. انشاءالله آمریکا نیز در این جنگ شکست خواهد خورد و پیروزی از آن مردم ایران خواهد بود.
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