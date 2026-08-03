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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

بیاتی: خدمات شهرداری تهران در اربعین رضایت‌بخش بود

بیاتی: خدمات شهرداری تهران در اربعین رضایت‌بخش بود

سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس، عملکرد شهرداری تهران در خدمات‌رسانی، برگزاری مراسم‌ها و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با اربعین را مثبت ارزیابی کرد.

ولی‌الله بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جوسازی رسانه‌های غربی مبنی بر استقبال کم زائران از راهپیمایی اربعین حسینی، اظهار کرد: امسال، طبق آمار و ارقام، حضور زائران بیشتر از سال‌های گذشته بوده است، اما رسانه‌های غربی اساساً آمار و ارقام ما را نمی‌خواهند بپذیرند و روش آن‌ها این است که با آمار و واقعیت با ما سخن نمی‌گویند.

وی افزود: اربعین امسال نسبت به سال گذشته تفاوت‌هایی داشت. رهبر انقلاب نیز شهید شده بود و همین مسئله حال‌وهوای جدیدی به اربعین و حضور گسترده مردم داد. شعارهایی که مردم سر دادند، در واقع پیمانی دوباره با رهبری و آرمان‌های انقلاب بود. برای دشمن نیز بسیار عجیب بود که با وجود تهدیدها و بمباران‌ها، مردم از پیر و جوان، زن و مرد و کودک، برای حضور در راهپیمایی اربعین به میدان آمدند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر جهانیان چشم خود را باز کنند، می‌بینند که راهپیمایی اربعین بزرگ‌ترین همایش تاریخ است، اما متأسفانه آن‌ها نمی‌خواهند منصفانه و مطابق واقعیت با ما برخورد کنند.

بیاتی در ادامه با تقدیر از تلاش مسئولان در فراهم‌سازی امکانات برای زائران اربعین، گفت: مسئولان واقعاً تلاش کردند تا در حوزه حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی، امکانات لازم فراهم شود. همچنین موکب‌ها، چه در داخل عراق با همکاری مسئولان عراقی و چه موکب‌های ایرانی مستقر در عراق، برای خدمت به مردم زحمت فراوانی کشیدند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پس از بازگشت زائران، تصریح کرد: دولت باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم فکر اساسی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در ارزیابی اقدامات شهرداری تهران، بیان کرد: شهرداری تهران در مراسم‌های مختلف، از جمله تشییع پیکر رهبر انقلاب، عملکرد بسیار خوبی داشت که جای تقدیر و تشکر از همه کارکنان این مجموعه دارد. واقعاً خدمات ارائه‌شده بی‌نظیر بود و آن چیزی که نیاز بود، تا حد امکان انجام شد.

وی افزود: البته ممکن است در برخی نقاط ایرادها و کمبودهایی نیز وجود داشته باشد، اما شهرداری تهران در مجموع وظیفه خود را به‌خوبی انجام داد و ما نیز به نوبه خود از این مجموعه تشکر می‌کنیم.

بیاتی درباره نقش شهرداری تهران در خنثی‌سازی جنگ رسانه‌ای دشمن نیز گفت: دشمن در کنار جنگ نظامی، جنگ رسانه‌ای را نیز به راه انداخته است و موفقیت‌هایی را که ندارند، بزرگ‌نمایی می‌کنند. البته در میدان عمل دیده می‌شود که شهرداری و دیگر مدیران حکومتی ما به بهترین شکل در حال تلاش و کار هستند.

وی همچنین عملکرد شهرداری تهران در خدمات‌رسانی، برگزاری مراسم‌ها و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با اربعین را مثبت ارزیابی کرد و از تلاش کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخشی از کمبودها نیز ناشی از تحریم‌ها و مسائل اقتصادی است، اما مردم خود را برای این جنگ آماده کرده‌اند و در برابر دشمن یکپارچه و متحد هستند. ان‌شاءالله آمریکا نیز در این جنگ شکست خواهد خورد و پیروزی از آن مردم ایران خواهد بود.

کد مطلب 6907375
زهرا علیدادی

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