به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این نشست با هدف توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و فناورانه و با هماهنگی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی ریاست جمهوری و سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان برگزار شد.

در این نشست، علی اکبر جوکار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان، روح‌الله فتحی، معاون آموزشی پژوهشگاه رویان، زینب قزل‌ایاغ، مسئول امور بین‌الملل معاونت آموزشی، میثم جنگخواه، مدیر مراکز آموزشی کوتاه‌مدت پژوهشگاه رویان و جمعی از مدیران، پژوهشگران و مسئولان بخش بین‌الملل مرکز ملی زیست‌فناوری قزاقستان حضور داشتند.

در آغاز نشست، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان با تأکید بر اهمیت گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه میان ایران و قزاقستان، ظرفیت‌های موجود برای توسعه مشارکت‌های دوجانبه در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری را تشریح کرد.

در ادامه، نمایندگان پژوهشگاه رویان به معرفی تاریخچه، مأموریت‌ها، ساختار پژوهشی، دستاوردهای علمی و فعالیت‌های بین‌المللی این پژوهشگاه پرداختند. همچنین سوابق همکاری‌های آموزشی و پژوهشی رویان با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورهای مالزی، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، سوریه و قبرس شمالی ارائه شد. در این بخش، ظرفیت‌های قطب علمی سازمان توسعه همکاری های علمی فناورانه بین المللی در که با عنوان «شبکه علمی غرب آسیا و شمال آفریقا (WANA)» شناخته می شود نیز به‌عنوان بستری برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد ارتباطات علمی میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مرکز ملی زیست‌فناوری قزاقستان نیز ضمن معرفی ساختار سازمانی، مراکز تابعه و اولویت‌های پژوهشی این مرکز، آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف اعلام کردند.

در پایان این نشست، با توجه به هم‌پوشانی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دو مجموعه، مقرر شد مرکز ملی زیست‌فناوری قزاقستان پیشنهادهای همکاری خود را در قالب برنامه‌ای مشخص و از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان به پژوهشگاه رویان ارائه کند تا زمینه پیگیری و اجرای همکاری‌های مشترک فراهم شود.

همچنین پژوهشگاه رویان پیشنهاد کرد نخستین گام عملی همکاری، برگزاری یک وبینار علمی مشترک با مشارکت پژوهشگران و متخصصان دو مجموعه در حوزه‌های تخصصی مورد علاقه طرفین باشد. این پیشنهاد مورد استقبال طرف قزاقستانی قرار گرفت و مقرر شد جزئیات اجرایی آن در تعاملات آتی بررسی شود.

این نشست در راستای تقویت دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و گسترش تعاملات علمی و فناورانه میان پژوهشگاه رویان و مرکز ملی زیست‌فناوری قزاقستان برگزار شد و زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه میان دو طرف ارزیابی می‌شود.