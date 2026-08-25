به گزارش خبرنگار مهر، روحالله فتحی معاون آموزش پژوهشگاه رویان در ۲۷ کنگره پژوهشگاه رویان حضور پیدا کرد و با اشاره به برگزاری کنگره رویان در شرایط دشوار سالهای گذشته گفت: در شرایط کرونا و همچنین درگیریهایی که وجود داشت، به لطف خدا کنگره رویان برگزار شد و امسال نیز با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت، این کنگره در حال برگزاری است.
وی افزود: انشاءالله هفته آینده، در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم شهریورماه، کنگره رویان برگزار خواهد شد و مطابق روال سالهای گذشته، سه برنامه شامل بیستوهفتمین کنگره بینالمللی پزشکی تولیدمثل، بیستودومین کنگره بینالمللی سلولهای بنیادی و بیستویکمین سمینار پرستاری و مامایی در دستور کار قرار دارد.
فتحی ادامه داد: پس از برگزاری هر کنگره، همکاران پژوهشگاه رویان تقریباً به مدت یک سال، هر هفته جلسات مستمر و پشت سر هم در کمیتههای علمی و اجرایی کنگره برگزار میکنند تا کنگره آینده را برنامهریزی کنیم و بتوانیم با کیفیتی در شأن و منزلت ایران عزیزمان این رویداد علمی را برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه شرایط کشور میتواند فعالیتهای علمی را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: شرایطی که در کشور به وجود میآید میتواند فعالیتهای علمی را تحت تأثیر قرار دهد، اما فعالیت و همت اساتید و پژوهشگران ایران موجب میشود چرخ علمی کشور همچنان با قدرت بچرخد و برنامههای علمی در کشور از حرکت بازنایستد.
پذیرش ۴۴۷ طرح پژوهشی و خلاصه مقاله در کنگره رویان
معاون آموزش پژوهشگاه رویان با اشاره به استقبال پژوهشگران از کنگره امسال اظهار کرد: امسال با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت، به لطف خدا ۵۸۹ طرح پژوهشی به کنگره بینالمللی رویان ارسال شد.
وی افزود: برای طرحهای دریافتشده، یک داوری دقیق و سخت در پژوهشگاه رویان انجام شد که در نهایت ۴۴۷ طرح پژوهشی و خلاصه مقاله توسط دبیرخانه علمی کنگره رویان پذیرفته شد.
فتحی ادامه داد: این طرحها و مقالات در کنار ارائههای اساتیدی که به صورت مدعو یا سخنران دعوتشده در کنگره حضور دارند، ارائه خواهد شد.
وی درباره جزئیات مقالات پذیرفتهشده در سه برنامه علمی کنگره گفت: در بیستوهفتمین کنگره علوم تولیدمثل، ۱۹۷ چکیده مقاله پذیرفته شده است که به صورت پوستر و همچنین ارائه سخنرانی ارائه خواهد شد.
وی افزود: در بیستودومین کنگره سلولهای بنیادی نیز ۱۸۶ چکیده مقاله پذیرفته شده که به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد. همچنین در سمینار پرستاری و مامایی، ۴۵ خلاصه مقاله به صورت پوستر و سه چکیده مقاله نیز به صورت سخنرانی ارائه میشود.
برگزاری ۶ کارگاه آموزشی در حاشیه کنگره
فتحی با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی در حاشیه کنگره رویان گفت: یکی از برنامههای پژوهشگاه رویان که بر برگزاری آن در کنار کنگره بینالمللی تأکید داریم، کارگاههای آموزشی جنب کنگره است.
وی افزود: امسال ۶ کارگاه آموزشی داریم که چهار کارگاه در حوزه بالینی و درمانی و دو کارگاه نیز در حوزه علوم پایه برگزار میشود.
معاون آموزش پژوهشگاه رویان ادامه داد: یکی از این کارگاهها، کارگاه پیشرفته هیستروسالپنگوگرافی در حوزه رادیولوژی است که برنامه پیشکنگرهها از هفته گذشته با آن آغاز شده است.
وی اظهار کرد: این کارگاه پنجشنبه برگزار شد و به لطف خدا ۵۰ متخصص رادیولوژی در آن در پژوهشگاه رویان حضور پیدا کردند. این کارگاه با امتیاز بازآموزی برگزار شد و بسیار پربار بود و مورد توجه متخصصان و فوقتخصصها قرار گرفت.
فتحی گفت: «چالشهای افزایش سن زوجین، درمان باروری و ناباروری» از دیگر کارگاههایی است که انشاءالله پنجشنبه برگزار خواهد شد. همچنین کارگاه «آزمایشهای ژنتیک در طب باروری» نیز برگزار میشود.
وی افزود: کارگاه «انجماد اسپرم انسانی» نیز از دیگر کارگاههای حوزه بالینی است که برگزار خواهد شد. در حوزه علوم پایه نیز کارگاه «انجماد و کشت سلول و کاربردهای آن» در حال برگزاری است.
انتقال محل برگزاری کنگره به دانشگاه علم و فرهنگ
معاون آموزش پژوهشگاه رویان با اشاره به تغییر محل برگزاری کنگره امسال گفت: هر سال کنگره رویان در سه روز برگزار میشد و روز پایانی معمولاً به جمعه ختم میشد، اما امسال با توجه به مشورتی که با مسئولان جهاد دانشگاهی داشتیم، تصمیم گرفتیم محل برگزاری کنگره را به دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه معتبر جهاد دانشگاهی، منتقل کنیم.
وی افزود: به نوعی تصمیم گرفتیم کنگره درخانه خودش و خانه جهاد دانشگاهی برگزار شود. بر همین اساس، مباحث علمی در دو روز چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد.
فتحی ادامه داد: مراسم افتتاحیه که هر سال صبح روز چهارشنبه برگزار میشد نیز امسال به صورت جداگانه، روز سهشنبه هفته آینده، ساعت ۴ بعدازظهر در محل دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور مسئولان کشوری، اساتید و برجستگان دانشگاهی برگزار خواهد شد.
ثبتنام بیش از ۱۲۰۰ نفر برای حضور در کنگره
وی با بیان اینکه کنگره امسال به صورت حضوری و مجازی برگزار میشود، گفت: تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نفر برای حضور در کنگره ثبتنام کردهاند و انشاءالله ثبتنامها طی هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
فتحی افزود: امسال تصمیم گرفته شده است برنامه به زبان فارسی برگزار شود و اگر در یک پنل علمی استاد خارجی حضور داشته باشد، به احترام سخنرانان خارجی، ارائهها به زبان انگلیسی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بحث و گفتوگو آزاد خواهد بود و اگر شرکتکنندگان تمایل داشته باشند سؤال خود را به زبان فارسی مطرح کنند، این امکان وجود خواهد داشت.
حضور ۸۴ سخنران از ایران و ۱۳ کشور خارجی
معاون آموزش پژوهشگاه رویان با اشاره به حضور اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی در کنگره امسال اظهار کرد: در کنار خلاصه مقالات و طرحهایی که به دبیرخانه کنگره رسیده است، امسال به لطف خدا ۸۴ سخنران از اساتید برجسته دانشگاهی و محققان برجسته ملی و بینالمللی در کنگره حضور خواهند داشت.
وی افزود: در کنگره پزشکی تولیدمثل ۳۱ سخنران حضور دارند که ۸ نفر از کشورهای خارجی هستند. در کنگره سلولهای بنیادی نیز ۳۴ سخنران حضور خواهند داشت که ۱۴ نفر از کشورهای خارجی هستند.
فتحی ادامه داد: در سمینار پرستاری و مامایی نیز ۱۹ سخنران به ارائه مسائل علمی خواهند پرداخت.
وی گفت: سخنرانان خارجی از ۱۳ کشور شامل انگلستان، استرالیا، بلژیک، روسیه، ایتالیا، آلمان، سوئیس، ترکیه، کانادا، آمریکا، هلند و مالزی در این کنگره حضور خواهند داشت.
حمایت ۲۴ مرکز علمی از کنگره رویان
فتحی با اشاره به نقش مراکز علمی در برگزاری کنگره رویان گفت: هر سال در کنار کنگره رویان، دانشگاهها، مراکز علمی و انجمنهای علمی از کنگره حمایت میکنند و بدون حمایت این مراکز علمی، امکان برگزاری با کیفیت کنگره در سطح کنگره رویان وجود نخواهد داشت.
وی افزود: امسال ۲۴ مرکز حامی داریم که به صورت علمی و معنوی از کنگره رویان حمایت خواهند کرد. این مراکز از نهادهای حاکمیتی تا دانشگاهها و انجمنهای علمی را شامل میشوند.
وی ادامه داد: حدود ۳۰ شرکت دانشبنیان، شرکتهای تجهیزات پزشکی و شرکتهای دارویی نیز در نمایشگاه جانبی کنگره رویان در کنار این رویداد حضور خواهند داشت.
رئیس پژوهشگاه رویان اظهار کرد: این بخش برای ما بسیار حائز اهمیت است، چرا که در این نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان داخلی و شرکتهایی که تجهیزات پزشکی و تولیدات دارویی تولید میکنند، محصولات خود را ارائه خواهند کرد.
تقدیر از ۶ چهره اثرگذار علمی کشور
فتحی یکی از بخشهای مهم برنامه امسال را تقدیر از چهرههای اثرگذار علمی کشور عنوان کرد و گفت: علاوه بر تقدیر از برگزیدگان علمی دو کنگره پزشکی تولیدمثل و سلولهای بنیادی، امسال از ۶ چهره اثرگذار و استاد برجسته کشور تقدیر خواهد شد.
وی افزود: این افراد در سه حوزه پزشکی تولیدمثل، سلولهای بنیادی و زیستفناوری سالها فعالیت کردهاند و به نوعی تاریخچه این علوم در ایران محسوب میشوند.
فتحی ادامه داد: این چهرهها هم در ایران شناخته شده هستند و هم در سطح بینالمللی جزو اساتید برجسته و صاحبنام به شمار میروند.
وی گفت: در حوزه سلولهای بنیادی از کاظم پریور، در حوزه تولیدمثل از مجتبی رضازاده بروجردی، در حوزه زیستفناوری از حمید میرزاده و در حوزه پزشکی تولیدمثل از ساغر صالحپور تقدیر خواهد شد.
وی افزود: همچنین در حوزه تولیدمثل از سیدمحمد کاظمی و در حوزه سلولهای بنیادی از مرضیه ابراهیمی تقدیر خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه رویان خاطرنشان کرد: انشاءالله در مراسم افتتاحیه از این اساتید تقدیر به عمل خواهد آمد.
اعلام زمان افتتاحیه، پنلهای علمی و اختتامیه
فتحی در پایان با اشاره به زمانبندی برنامههای کنگره گفت: هفته آینده، روز سهشنبه دهم شهریورماه، ساعت ۴ بعدازظهر، مراسم افتتاحیه در محل دانشگاه علم و فرهنگ برگزار خواهد شد.
وی افزود: پنلهای علمی نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا حدود ساعت ۶ بعدازظهر برگزار میشوند.
فتحی ادامه داد: انشاءالله حدود ساعت ۶ بعدازظهر روز پنجشنبه نیز مراسم اختتامیه کنگره برگزار خواهد شد.
سیده نعیمه سادات میرقوامالدین، سرپرستار بخش ناباروری پژوهشگاه رویان و دبیر علمی بیستویکمین سمپوزیوم پرستاری و مامایی، نیز گفت: تلاش ما در کنگرهها و سمینارهای بینالمللی این است که بتوانیم خدمتی ارزنده به جامعه درمان و نظام سلامت ارائه کنیم و همکاران ماما و پرستار، به عنوان اعضای کلیدی تیم درمان ناباروری، خدمات شایستهای به زوجهای نابارور ارائه دهند.
وی افزود: هدف اصلی این سمینار ارتقای دانش پیشرفته و بهروز همکاران و تلفیق آن با مهارتهای بالینی و حمایتهای عاطفی و روانی است تا بتوانیم خدمات جامعتری به زوجهای نابارور ارائه کنیم.
میرقوامالدین ادامه داد: پنلهایی نیز در حوزه ناباروری، یائسگی زودرس و نارسایی تخمدان، بیماریهای عفونی مؤثر بر ناباروری و موضوعات مرتبط برگزار خواهد شد.
به گفته وی، درمان ناباروری دیگر صرفاً ارائه یک خدمت درمانی نیست و نیازمند رویکردی جامعهنگر است؛ رویکردی که میتواند شانس موفقیت زوجها را افزایش دهد.
دبیر علمی سمپوزیوم پرستاری و مامایی در پاسخ به سؤال همشهری درباره کاهش سن یائسگی نیز گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، تحت تأثیر شرایط محیطی، استرس و آلایندهها، سن یائسگی کاهش پیدا کرده است، اما با اصلاح محیط، بهبود سبک زندگی، کاهش آلایندهها و تنظیم برنامه روزانه زنان میتوان به حفظ باروری و کاهش عوارض ناشی از این شرایط کمک کرد.
وی تأکید کرد: افزایش آگاهی زنان درباره زمان مراجعه و بررسیهای لازم برای حفظ قدرت باروری اهمیت زیادی دارد. حفظ باروری برای زنانی که هنوز ازدواج نکردهاند یا زوجهایی که فعلاً قصد فرزندآوری ندارند نیز اهمیت دارد.
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