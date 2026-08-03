به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی روز دوشنبه در ایین امضای تفاهمنامه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه سد مشمپا، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: همه ما جاماندگان این مسیر نورانی هستیم و خوشا به حال کسانی که این روزها در کربلای معلی حضور دارند. امیدواریم خداوند توفیق دهد همگی در مسیر امام حسین (ع) و زیر پرچم ولایت، در راه خدمت به مردم و اعتلای کشور گام برداریم.
وی با اشاره به ضرورت همدلی ملی در شرایط کنونی کشور افزود: دولت چهاردهم، دولت وفاق و همدلی است و با همین رویکرد فعالیت خود را آغاز کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، انسجام و همدلی هستیم، زیرا دشمنان کشور با تمام توان در تلاش هستند تا میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کنند، اما ملت ایران همواره نشان دادهاند که در سختترین شرایط در کنار نظام و کشور خود ایستادهاند.
تأمین منابع مالی پروژه انتقال آب زنجان
وزیر نیرو با اشاره به روند اجرای پروژه انتقال آب زنجان تصریح کرد: از ابتدای حضور در این مراسم تأکید کردم که این پروژه باید در زمانبندی تعیین شده به پایان برسد. معاون آب و آبفای وزارت نیرو نیز متعهد شده است منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل اوراق تخصیصی وزارت نیرو تأمین شود.
علیآبادی با بیان اینکه سهم قابل توجهی از اعتبارات امسال به این پروژه اختصاص خواهد یافت، گفت: انتظار داریم عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم استان زنجان هرچه سریعتر از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
وی همچنین از سرمایهگذار بخش خصوصی حاضر در این پروژه قدردانی کرد و افزود: هر جا بخش خصوصی وارد میدان شده، نشان داده است که ظرفیت ایجاد تحول وجود دارد. سرمایهگذاران پیش از ورود، همه جوانب اقتصادی را بررسی میکنند؛ بنابراین حضور آنان نشانه ظرفیت بالای پروژه است و دولت نیز با تمام توان در کنار سرمایهگذاران خواهد بود.
اصلاح اقتصاد صنعت آب و برق؛ راهکار اصلی رفع ناترازی
وزیر نیرو با بیان اینکه مهمترین چالش صنعت آب و برق طی سالهای گذشته، آسیب دیدن اقتصاد این بخش بوده است، اظهار کرد: هر کالایی که اقتصاد آن دچار اخلال شود، با مشکلات متعدد روبهرو خواهد شد و صنعت آب و برق نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی ادامه داد: سیاست وزارت نیرو این است که محیط کسبوکار در حوزه آب و برق را به اندازهای جذاب کند که سرمایههای بخش خصوصی به سمت این صنعت هدایت شوند. بدون سرمایهگذاری گسترده، رفع ناترازیها امکانپذیر نیست.
علیآبادی خاطرنشان کرد: اگر تنها تولید را افزایش دهیم اما مصرف همچنان بدون مدیریت ادامه پیدا کند، هرگز به نقطه مطلوب نخواهیم رسید. بنابراین هم افزایش تولید و هم مدیریت مصرف باید به صورت همزمان دنبال شود.
توسعه گسترده زیرساختهای انتقال برق
وزیر نیرو از اجرای طرحهای گسترده توسعه شبکه انتقال برق در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر اجرای حدود دو هزار کیلومتر خطوط انتقال برق در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و این پروژهها همزمان در حال اجرا هستند.
وی افزود: راهبرد وزارت نیرو جذب سرمایهگذاران توانمند برای اجرای پروژههای زیربنایی است و خوشبختانه در این پروژه نیز یک سرمایهگذار توانمند وارد میدان شده است.
دشمن به دنبال ایجاد اختلاف است
علیآبادی با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای دشمنان گفت: دشمن تلاش میکند دلهای مردم را از یکدیگر دور کند، اما باید هرچه بیشتر وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم.
وی افزود: ملت ایران بارها ثابت کردهاند که در برابر فشارها عقبنشینی نمیکنند و امروز نیز با همان روحیه ایستادگی در مسیر پیشرفت کشور حرکت خواهند کرد.
موفقیت بزرگ کشور در مدیریت بحران جنگ
وزیر نیرو با اشاره به تجربه روزهای جنگ اخیر و حملات دشمن به زیرساختهای کشور اظهار کرد: در روزهایی که دشمن بخش قابل توجهی از زیرساختها را هدف قرار داده بود، در استان خوزستان حضور داشتم. گرمای هوا بسیار شدید بود و تأمین برق شرایط دشواری داشت، اما با همراهی مردم و تلاش همکاران صنعت برق، در مدت بسیار کوتاهی شبکه پایدار شد و برق مورد نیاز مناطق جنوبی کشور تأمین شد.
وی تأکید کرد: این موفقیت را هرگز به نام خود ثبت نمیکنم، بلکه آن را لطف خداوند، همراهی مردم و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق میدانم.
علیآبادی گفت: ملت ایران در این آزمون نیز موفق شدند و نشان دادند که در کنار نظام و کشور خود ایستادهاند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود برسد.
حتی یک لحظه از برنامهها عقب نماندیم
وزیر نیرو با اشاره به روند اجرای پروژههای صنعت برق در دوران جنگ گفت: هفته گذشته نزدیک به هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به شبکه برق کشور اضافه شد. این پروژهها در سختترین شرایط ممکن اجرا شدند.
وی افزود: با وجود جنگ و حملات دشمن، حتی یک لحظه نیز اجرای برنامههای وزارت نیرو متوقف نشد و اگرچه خسارتهایی به زیرساختها وارد شد، اما با تلاش مضاعف کارکنان صنعت برق همه عقبماندگیها جبران شد.
علیآبادی تصریح کرد: دولت تمام توان خود را برای پشتیبانی از زیرساختهای حیاتی کشور به کار گرفته و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.
حمله دشمن به تأسیسات آب؛ آزمونی برای کارکنان صنعت آب
وزیر نیرو با اشاره به یکی از حملات دشمن به تأسیسات آب کشور اظهار کرد: دشمن یکی از حساسترین نقاط شبکه انتقال آب را هدف قرار داد؛ حملهای که خسارتهای گستردهای از جمله شکستگی خطوط، شیرآلات و تجهیزات ناشی از موج انفجار به دنبال داشت.
وی ادامه داد: شدت این حمله به اندازهای بود که بخش مهمی از شبکه انتقال آب را تحت تأثیر قرار داد، اما کارکنان صنعت آب با ایثار و از خودگذشتگی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات بازسازی را آغاز کردند.
۱۹۰ هزار نیروی متخصص سرمایه بزرگ وزارت نیرو
علیآبادی سرمایه اصلی وزارت نیرو را نیروی انسانی آن دانست و گفت: امروز بیش از ۱۹۰ هزار نفر در مجموعه وزارت نیرو مشغول خدمت هستند که شبانهروز برای تأمین آب و برق پایدار کشور تلاش میکنند.
وی افزود: حتی بسیاری از کارکنان بازنشسته با ما تماس گرفته و اعلام کردهاند که در صورت نیاز بدون هیچ چشمداشتی آماده بازگشت و همکاری هستند و این روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، سرمایهای ارزشمند برای کشور محسوب میشود.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با نقل خاطرهای از مرحوم حاج اسماعیل دولابی، خدمت خالصانه را رمز موفقیت دانست و گفت: اگر کاری تنها برای رضای خدا انجام شود، خداوند همه خیر دنیا و آخرت را نصیب انسان خواهد کرد.
وی افزود: مسئولان نباید تصور کنند که با خدمت به مردم، منتی بر آنان دارند، بلکه انجام وظیفه، کمترین مسئولیت مدیران در نظام اسلامی است و هرچه اخلاص بیشتر باشد، برکت کار نیز افزایش خواهد یافت.
همه دولتها برای خدمت آمدهاند
علیآبادی با تأکید بر اینکه همه دولتهای جمهوری اسلامی ایران با نیت خدمت به مردم فعالیت کردهاند، اظهار کرد: ممکن است شیوهها و عملکردها متفاوت باشد، اما همه مسئولان برای خدمت به مردم تلاش کردهاند و باید قدردان زحمات آنان بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم نیز با همین نگاه، تلاش میکند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد و امید داریم با همراهی مردم، توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری و اصلاح اقتصاد صنعت آب و برق، بخش مهمی از مشکلات موجود برطرف شود.
وزیر نیرو در پایان از مردم استان زنجان، مسئولان استانی، نمایندگان مجلس، مدیران وزارت نیرو، پیمانکاران و سرمایهگذاران حاضر در این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری همه بخشها، طرحهای زیربنایی استان طبق برنامه زمانبندی تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
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