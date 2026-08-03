پیام تبریک فدراسیون جهانی تیراندازی به فدراسیون ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، رئیس و دبیرکل فدراسیون جهانی تیراندازی با ارسال پیامی به سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون تیراندازی ایران، کسب مدال برنز هانیه رستمیان در جام جهانی هانگژوی چین را تبریک گفتند.
متن این پیام به شرح زیر است:
«تبریک بابت دستاورد ارزشمند ورزشکار شما
جناب آقای سهیل برخورداری
ریاست محترم فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران
بدینوسیله صمیمانهترین تبریکات خود را به جنابعالی و فدراسیون تیراندازی به مناسبت نتایج درخشان ورزشکار ارزندهتان ابراز میداریم. باعث خرسندی است که موفقیت ارزشمند هانیه رستمیان، دارنده مدال برنز تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان در جام جهانی تیراندازی که در شهر هانگژو برگزار شد، را ارج مینهیم. این موفقیت، نه تنها نشاندهنده تعهد، استعداد و تلاش بیوقفه این ورزشکار است، بلکه بیانگر حمایت مستمر و نقش مؤثر فدراسیون شما در مسیر رشد و پیشرفت ورزش تیراندازی نیز میباشد. این دستاوردها موجب افتخار کشور شما بوده و سهم ارزشمندی در توسعه و ترویج ورزش تیراندازی در سطح بینالمللی دارند.
خواهشمند است صمیمانهترین تبریکات ما را به ورزشکار، کادر فنی و مربیان، و تمامی افرادی که در کسب این موفقیت نقش داشتهاند، ابلاغ فرمایید. برای فدراسیون شما آرزوی موفقیتهای روزافزون داریم و مشتاقانه منتظر مشاهده دستاوردهای بیشتر در آینده هستیم.
با احترام،
لوچیانو روسی
رئیس فدراسیون بینالمللی ورزش تیراندازی (ISSF)
آلساندرو نیکوترا دی سان جاکومو
دبیرکل فدراسیون بینالمللی ورزش تیراندازی (ISSF)»
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