مریم سلطانی سرمربی تیم ملی تپانچه در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد ملیپوشان ایران در جام جهانی چین و مدال برنز هانیه رستمیان اظهار کرد: پس از مسابقات قهرمانی جهان در مصر تا زمان برگزاری جام جهانی چین ملیپوشان حدود هشت ماه مسابقهای نداشتند. از این مدت حدود دو ماه نیز به دلیل شرایط جنگی اردوهای متمرکز برگزار نشد و ورزشکاران تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال کردند.
وی افزود: البته برخی ورزشکاران مانند هانیه رستمیان، وحید گلخندان، جواد فروغی و سامیه یاسی در یک سال گذشته در چند مسابقه حضور داشتند اما تعدادی دیگر از ملیپوشان پس از مدتها دوری از فضای رقابت در جام جهانی شرکت کردند و طبیعی بود که فشار زیادی را تحمل کنند؛ بهویژه اینکه این مسابقات در فاصله کمی تا بازیهای آسیایی برگزار شد.
سرمربی تیم ملی تپانچه درباره عملکرد ملیپوشان گفت: هانیه رستمیان و وحید گلخندان عملکرد خوبی داشتند. جواد فروغی نیز با وجود فشار زیادی که بهخصوص در بخش میکس روی او وجود داشت نمایش قابل قبولی ارائه کرد. برخی دیگر از ورزشکاران نیز اگرچه نتوانستند به نتایج موردنظر برسند اما از نظر فنی عملکرد مثبتی داشتند.
وی ادامه داد: شاید امتیازات ثبتشده به گونهای نباشد که بتوانیم از آن بهعنوان نتیجهای ایدهآل یاد کنیم اما از نگاه کادر فنی مسائل دیگری نیز در ارزیابی عملکرد ورزشکاران اهمیت دارد. مربیان روند پیشرفت ورزشکاران را در طول اردوها زیر نظر دارند و بهتر میتوانند تشخیص دهند که هر ورزشکار نسبت به گذشته چه میزان پیشرفت کرده است.
سلطانی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از عملکرد ورزشکاران تحت تأثیر فشارهای روحی و روانی قرار داشت و همین موضوع باعث شد برخی از آنها نتوانند توانایی واقعی خود را نشان دهند. با این حال نکات مثبت و منفی این مسابقات شناسایی شده و تلاش میکنیم با برطرف کردن ضعفها و تقویت نقاط قوت در رویدادهای آینده به نتایج شایستهای دست پیدا کنیم.
پوی درباره برنامههای آینده تیم ملی تا بازیهای آسیایی ناگویا گفت: دو اردوی برونمرزی و یک اردوی داخلی در برنامه داریم. شانزدهم مرداد راهی پکن میشویم و حدود دو هفته اردوی مشترک با تیم ملی چین خواهیم داشت. پس از بازگشت به ایران ملیپوشان سه تا چهار روز استراحت میکنند و سپس از سوم تا چهاردهم شهریور برای برگزاری اردو و احتمالاً انجام چند دیدار دوستانه راهی مجارستان خواهند شد.
سرمربی تیم ملی تپانچه افزود: پس از پایان اردوی مجارستان وارد مرحله «تیپرینگ» یا کاهش حجم تمرینات خواهیم شد. این مرحله از همان اردوی مجارستان آغاز میشود و پس از آن نیز یک اردوی کوتاهمدت داخلی در ایران برگزار خواهد شد تا تیم برای حضور در بازیهای آسیایی آماده شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا از برنامهریزی فدراسیون برای آمادهسازی تیم ملی رضایت دارد؟ اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمانی فدراسیون تمام تلاش خود را انجام داد. پیش از جام جهانی چین نیز اردوی عمان برگزار شد و این دو اردوی برونمرزی با فاصله زمانی کمی تدارک دیده شدند.
سلطانی ادامه داد: مشکل اصلی به پیش از جنگ بازمیگردد زمانی که فرصت حضور در مسابقات هند را از دست دادیم. در گذشته مسابقات تدارکاتی بیشتری مانند گرندپریها و رقابتهای جایزه بزرگ برگزار میشد که اگرچه اهمیت مسابقات رسمی را نداشتند اما از نظر روانی و افزایش اعتمادبهنفس ورزشکاران بسیار مؤثر بودند.
وی خاطرنشان کرد: حضور در مسابقات مهمی مانند جام جهانی و قهرمانی آسیا با فشار زیادی همراه است و ورزشکاران به رقابتهای بیشتری نیاز دارند تا بتوانند به خودباوری برسند. با این حال با توجه به فرصت محدود موجود فدراسیون تلاش کرد بهترین شرایط ممکن را فراهم کند.
سرمربی تیم ملی تپانچه در پایان گفت: امیدواریم پس از پایان مسابقات کسب سهمیه و با برنامهریزی جدید شرایط بهتری برای آمادهسازی تیم ملی فراهم شود تا بتوانیم در رویدادهای آینده نتایج قابل قبولی کسب کنیم.
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