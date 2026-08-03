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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

ادارات و بانک‌های قم چهارشنبه تعطیل شد

ادارات و بانک‌های قم چهارشنبه تعطیل شد

قم- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اعلام کرد: با توجه به تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و موافقت استاندار، ادارات و بانک‌های استان قم چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی رحمان نیا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، در روز دوشنبه ۱۲ مرداد، اظهار کرد: با عنایت به تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و موافقت استاندار، به منظور مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها (به استثنای شعب کشیک)، شرکت‌های بیمه و نهادهای عمومی غیردولتی در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهد بود.

معاون استاندار قم تصریح کرد: بدیهی است دستگاه‌های خدمات‌رسان و مراکز دارای خدمات ضروری و تعطیل‌ناپذیر از جمله مراکز درمانی، اورژانس، نیروهای امدادی، انتظامی، امنیتی، آتش‌نشانی و سایر واحدهای عملیاتی، مطابق روال معمول به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

رحمان‌نیا افزود: همچنین بانک‌های استان موظفند با هماهنگی کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، شعب کشیک مورد نیاز را تعیین و به نحو مقتضی به اطلاع عموم شهروندان برسانند تا خدمات بانکی ضروری بدون وقفه ارائه شود.

کد مطلب 6907484
مهدی بخشی سورکی

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