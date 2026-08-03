تخصیص ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل ذخیره به صنایع گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در نشست تخصصی با مدیران شرکت نفت و گاز استان با اشاره به پیگیری عرضه سوخت جایگزین و ذخیره آن برای ایام قطعی احتمالی گاز اظهار کرد: سوخت ذخیره جایگزین برای جلوگیری از توقف تولید در کارخانجات صنعتی استان تأمین شده و روند عرضه آن به واحدهای تولیدی در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه واحدهای صنعتی بر اساس میزان مصرف و امکانات ذخیره‌سازی خود می‌توانند این سوخت را دریافت کنند، افزود: تمام تلاش مدیران استان به ویژه شخص استاندار، کاستن فشار از حوزه تولید است و این سوخت (گازوئیل) نه با تعرفه صنعتی ۲۳ هزار تومان، بلکه معادل تعرفه گاز بها دریافت خواهد شد که گامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به جزئیات تخصیص سوخت تصریح کرد: برای تأمین سوخت ذخیره واحدهای صنعتی، بالغ بر ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل تخصیص یافته است و واحدهای صنعتی یک ماه فرصت دارند نسبت به جذب و دریافت سهمیه خود اقدام کنند.

پورحیدری در پایان خاطرنشان کرد: لازم است واحدهای صنعتی ابتدا نسبت به ایجاد امکانات ذخیره‌سازی بر اساس نیازمندی خود اقدام نمایند و سپس درخواست خود را به این اداره کل جهت معرفی و ثبت در سامانه «صدف» و تأمین آن از شرکت نفت ارائه دهند.