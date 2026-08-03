اربعین پیوند معنوی با کربلا و فرصتی برای توسعه اقتصادی ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر دوشنبه در نشست ستاد اربعین استان ایلام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهید جمهور، اظهار کرد: مهران به واسطه تقدیم خون شهدا، مورد توجه الهی قرار گرفته و پیوندی ناگسستنی با کربلا یافته است؛ خادمی در این سرزمین نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک توفیق معنوی است که مردم ایلام از کودک تا کهنسال، عاشقانه آن را به انجام میرسانند.
سخنگوی دولت با اشاره به لزوم بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای مرزی برای بهبود معیشت مردم منطقه تصریح کرد: توسعه مرزهای چیلات و هلاله شمالی، به عنوان بخشی از برنامههای راهبردی دولت، در راستای تقویت اقتصاد زیارت است. دولت مصمم است با گشایشهای زیرساختی، شرایطی را فراهم کند که اربعین علاوه بر برکات معنوی، محرک پیشرفت و رفاه برای مردم مرزدار ایلام باشد.
مهاجرانی ضمن قدردانی از اقدامات سردار پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین، وی را فرماندهای میدانی و راهبردی دانست و گفت: موفقیتهای اخیر حاصل کار جمعی و هماهنگی کمنظیر تمام دستگاهها، از سربازان جانبرکف مرزبانی تا مسئولان اجرایی است. دنیا امروز شاهد عظمت این کار گروهی است و دولت با تمام توان از این تلاشهای شبانهروزی حمایت میکند.
وی همچنین با تأیید دغدغههای فرهنگی نماینده ولیفقیه در استان، بر ضرورت توجه به پیوستهای فرهنگی در کنار زیرساختهای عمرانی تأکید کرد و افزود: رضایت مردم و نظارت دقیق بر خدمات، مطالبه جدی دولت است.
سخنگوی دولت در بخش پایانی سخنان خود، حامل پیام قدردانی دکتر پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان، بود و گفت: رئیسجمهور ضمن ابلاغ سلام و تشکر ویژه از تمامی خادمان اربعین، بر حفظ و تقویت وفاق ملی در اجرای پروژهها تأکید داشتند.
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