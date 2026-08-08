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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

نظری: مرزهای خراسان شمالی تحت رصد و کنترل مستمر است

نظری: مرزهای خراسان شمالی تحت رصد و کنترل مستمر است

بجنورد- فرمانده مرزبانی خراسان شمالی گفت: مرزهای استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و با توجه به وضعیت مطلوب امنیتی دغدغه‌ای در زمینه انسداد و کنترل مرز نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل نظری عصر شنبه در نشست با مدیران برخی رسانه‌های خراسان شمالی که در سالن جلسات فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاران در ساختار انقلاب اسلامی جایگاه مهمی دارند و اثرگذاری آنان در جامعه چند برابر است.

فرمانده مرزبانی خراسان شمالی افزود: خبرنگار در حقیقت روایتگر مسائل مردم است و آنچه بر سر مردم می‌آید را به جامعه منتقل می‌کند و به همین دلیل جایگاه و مسئولیت رسانه‌ها بسیار مهم است.

وی با اشاره به وضعیت مرزهای خراسان شمالی گفت: حدود ۳۰۰ کیلومتر از مجموع مرزهای کشور تحت فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی قرار دارد و پاسگاه‌های مرزی استان با حدود ۱۰۰ درصد نیرو در حال فعالیت هستند.

نظری با اشاره به استقبال جوانان خراسان شمالی از خدمت در مجموعه مرزبانی اظهار کرد: با توجه به روحیات مردم و شرایط کوهستانی استان، اقبال جوانان خراسان شمالی برای خدمت در مرزبانی مطلوب است.

وی افزود: مرزبانی خراسان شمالی از تجهیزات نقلیه مناسب و تجهیزات نظامی و سلاح‌های به روز برخوردار است و از نظر انسداد و کنترل مرز دغدغه‌ای نداریم.

فرمانده مرزبانی خراسان شمالی گفت: مرزبانی در دسترس مردم است و جلسات مشترک و ارتباط مستمر با مرزنشینان و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود تا مسائل و مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و رفع شود.

نظری با اشاره به وضعیت مرزهای استان در جریان جنگ اخیر بیان کرد: در مرز ترکمنستان هیچ‌گونه تحرکی خاصی نداشتیم.

وی ادامه داد: البته تقویت مرزها در دستور کار قرار داشت و مرزبانان غیور استان به‌صورت دائم و مستمر مرزها را رصد می‌کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت مرزنشینان گفت: مرزنشینان استان از خدمات و امکانات مناسبت‌تری در مقایسه با مناطق دیگر برخوردار هستند و به تبع آن مشکلات کمتری دارند.

کد مطلب 6911453

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