‍ ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آمار تردد ناوگان ترانزیت استان در چهارماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در بخش ورودی ۳۲ درصد و در بخش خروجی ۷۰ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۳۸ هزار و ۸۴۲ تردد مربوط به ناوگان ترانزیت ورودی و ۲۱ هزار و ۹۰۶ تردد مربوط به ناوگان ترانزیت خروجی بوده است.

شکری افزود: در بخش ترانزیت ورودی، پایانه مرزی بازرگان با ۲۶ هزار و ۷۸۱ تردد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن سرو با ۴ هزار و ۱۱۸ تردد، تمرچین با ۳ هزار و ۹۹۳ تردد، پلدشت با ۳ هزار و ۹۴۲ تردد و رازی با ۸ تردد قرار دارند.

وی ادامه داد: در بخش ترانزیت خروجی نیز پایانه مرزی بازرگان با ۹ هزار و ۱۴۲ تردد در صدر قرار دارد و پس از آن پلدشت با ۵ هزار و ۹۰۷ تردد، تمرچین با ۴ هزار و ۶۸۸ تردد، سرو با ۲ هزار و ۱۶۰ تردد و رازی با ۹ تردد بیشترین سهم از تردد ناوگان خروجی را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی خاطرنشان کرد: رشد تردد ناوگان ترانزیتی در پایانه‌های مرزی استان، نشان‌دهنده افزایش نقش آذربایجان‌غربی در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است.