به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در رابطه با پخش و انتشار گفتگوی پزشکیان با مردم، اظهار کرد: گفتگوی مفصل، صریح، صمیمی و مهم دکتر پزشکیان با مردم در آستانه سومین سال ریاست جمهوری به زودی پخش و منتشر خواهد شد.

وی افزود: در شرایط خطیر کنونی مهم‌ترین سرمایه کشور اعتماد عمومی است و کلید آن صداقت و راستگویی است.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: وجه برجسته این گزارش رئیس‌جمهور به مردم همین صداقت و صمیمیت است.