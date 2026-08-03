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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

طباطبایی: گفتگوی صمیمی پزشکیان با مردم به زودی پخش می‌شود

طباطبایی: گفتگوی صمیمی پزشکیان با مردم به زودی پخش می‌شود

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: گفتگوی مفصل، صریح، صمیمی و مهم مسعود پزشکیان با مردم به زودی پخش و منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در رابطه با پخش و انتشار گفتگوی پزشکیان با مردم، اظهار کرد: گفتگوی مفصل، صریح، صمیمی و مهم دکتر پزشکیان با مردم در آستانه سومین سال ریاست جمهوری به زودی پخش و منتشر خواهد شد.

وی افزود: در شرایط خطیر کنونی مهم‌ترین سرمایه کشور اعتماد عمومی است و کلید آن صداقت و راستگویی است.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: وجه برجسته این گزارش رئیس‌جمهور به مردم همین صداقت و صمیمیت است.

کد مطلب 6907517
رامین عبداله شاهی

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