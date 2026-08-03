۱۲۰ موکب قمی در مسیر زائران اربعین امسال از زائران پذیرایی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو، با اشاره به آمادگی استان قم برای میزبانی از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: همه‌ساله جمع زیادی از مردم قم در راهپیمایی اربعین شرکت می‌کنند و امسال نیز با محوریت مردم و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی فراهم شده است.



استاندار قم با بیان اینکه حدود ۱۱۴ هزار نفر از استان قم برای سفر اربعین ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: بیش از ۱۲۰ موکب در شهرهای نجف، کربلا، سامرا و مسیرهای منتهی به راهپیمایی زائران فعال شده و در مسیرهای داخلی استان و قبل از مرزهای خروجی نیز مواکبی برای خدمت‌رسانی مستقر هستند.



بهنام‌جو از میزبانی گسترده این استان از زائران سایر نقاط کشور خبر داد و گفت: سالانه حدود ۲۰۰هزار زائر از مسیر قم به سمت مرزهای خروجی اعزام می‌شوند که مردم استان با برپایی مواکب، پذیرای آنان هستند.



رئیس ستاد اربعین استان قم به برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در قم اشاره و اضافه کرد: این مراسم در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) از عصر روز اربعین تا نماز مغرب و عشاء با مشارکت مردم و مواکب مردمی برگزار می‌شود.