حجت‌الاسلام مهدی شانه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شهرستان خوانسار، اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور و طبق سنوات گذشته، این مراسم در روز اربعین حسینی از آستان مقدس امامزاده سید صالح(ع) آغاز و در آستان مقدس امامزاده سید احمد(ع) پایان خواهد یافت و در طول مسیر نیز ۱۶ موکب مردمی برای پذیرایی و ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان مستقر خواهند بود.

وی با بیان اینکه این مراسم فرصتی برای ابراز ارادت مردم به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است، افزود: هدف اصلی از برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین، زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، ترویج معارف حسینی و فراهم کردن زمینه حضور افرادی است که به هر دلیل توفیق حضور در کربلای معلی را نداشته‌اند تا در فضای معنوی اربعین، عشق و دلدادگی خود را به ساحت اهل‌بیت(ع) ابراز کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار درباره مسیر و زمان برگزاری این مراسم گفت: این برنامه در روز اربعین حسینی و همزمان با سایر نقاط کشور برگزار خواهد شد و مسیر آن با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و با در نظر گرفتن شرایط مناسب برای حضور اقشار مختلف مردم تعیین شده است.

شانه‌ای با اشاره به مشارکت گسترده دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی در برگزاری این مراسم تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی، مواکب مردمی، فرمانداری، شهرداری، اداره اوقاف و امور خیریه، بسیج، نیروی انتظامی، جمعیت هلال احمر، اورژانس، گروه‌های جهادی و سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مشارکت دارند.

وی با اشاره به استقبال مردم از این مراسم در سال‌های گذشته اظهار داشت: با توجه به عشق و ارادت مردم شهرستان به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع)، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز شاهد حضور گسترده خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم در این اجتماع معنوی باشیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار درباره برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده در مسیر پیاده‌روی نیز گفت: قرائت زیارت عاشورا، قرائت زیارت اربعین، مداحی و مرثیه‌سرایی، اقامه نماز جماعت، اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی توسط هیئت‌ها و مواکب و پذیرایی از زائران از جمله برنامه‌هایی است که در طول مسیر اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای رفاه شرکت‌کنندگان افزود: با استقرار مواکب، ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، حضور نیروهای امدادی، اورژانس و جمعیت هلال احمر، خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی توسط شهرداری و همچنین پیش‌بینی امکانات مورد نیاز، شرایط مناسبی برای حضور خانواده‌ها، کودکان، سالمندان و سایر شرکت‌کنندگان فراهم شده است.

شانه‌ای درباره افرادی که امکان حضور در کربلای معلی را نداشته‌اند نیز گفت: پیاده‌روی جاماندگان اربعین فرصت ارزشمندی است تا عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حضور در این اجتماع عظیم، قرائت زیارت اربعین، دعا و همراهی با عزاداران، از فضای معنوی این روز بزرگ بهره‌مند شوند.

وی از مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان خوانسار دعوت کرد با حضور گسترده، منظم و همراه با رعایت نظم، توصیه‌های مسئولان و حفظ حرمت این مراسم، در پیاده‌روی جاماندگان اربعین شرکت کنند و افزود: مهم‌ترین پیام این حرکت عظیم مردمی، ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، وحدت، همدلی و استمرار نهضت عاشورا در جامعه اسلامی است؛ پیامی که امروز بیش از هر زمان دیگری می‌تواند موجب تقویت انسجام اجتماعی و انتقال ارزش‌های حسینی به نسل جوان شود.