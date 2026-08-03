انتقاد نماینده خدابنده از عملکرد سازمان اداری و استخدامی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه دستگاه های زیر مجموعه وزارت نیرو با انتقاد از عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور، روند تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: انتظار می‌رود این سازمان با سرعت و دقت بیشتری مطالبات قانونی نیروهای شرکتی را پیگیری کرده و فرآیند تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان را هرچه سریع‌تر به سرانجام برساند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از دولت وظیفه همه مسئولان است، اظهار کرد: حمایت از دولت به دلیل احترام به رأی مردم و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، وظیفه‌ای همگانی است، اما این حمایت به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی نیست.

نماینده مردم خدابنده در مجلس افزود: به عنوان نماینده مردم، وظیفه خود می‌دانم عملکرد مدیران ناکارآمد را بدون ملاحظه به استاندار و مسئولان دولت منتقل کنم تا زمینه اصلاح امور و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم فراهم شود.

انتقاد از خاموشی‌های طولانی در مناطق روستایی و بخش کشاورزی

بیگدلی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی‌های مکرر برق، به ویژه در شهرستان‌های کوچک و مناطق روستایی، اظهار داشت: کشاورزان که شبانه‌روز برای تأمین امنیت غذایی کشور تلاش می‌کنند، نباید روزانه بین چهار تا شش ساعت با خاموشی برق مواجه شوند. این قشر نقش مهمی در تولید و اقتصاد کشور دارند و استمرار این وضعیت خسارت‌های سنگینی به بخش کشاورزی وارد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به شرایط روستاها گفت: روستاییانی که همواره در تمامی عرصه‌ها در کنار انقلاب و نظام بوده‌اند، شایسته تحمل خاموشی‌های طولانی و مشکلات ناشی از آن نیستند.

نماینده مردم خدابنده با بیان اینکه نارضایتی مردم از وضعیت خاموشی‌ها به شکل جدی افزایش یافته است، از وزیر نیرو خواست مدیریت عادلانه، منصفانه و مؤثر خاموشی‌ها را در دستور کار قرار داده و از تحمیل فشار مضاعف به مناطق کمتر برخوردار جلوگیری کند.

درخواست حمایت وزارت نیرو از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

بیگدلی به اقدامات انجام‌شده برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان خدابنده اشاره کرد و گفت: زمین‌های مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان تأمین شده و مقدمات اجرای این طرح‌ها فراهم است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت وزارت نیرو از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک، خواستار تسریع در روند اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی شد و اظهار داشت: توسعه این نیروگاه‌ها علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق، زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه را نیز فراهم خواهد کرد.

مطالبه اجرای کامل دستور وزیر نیرو برای تأمین آب شرب خدابنده

نماینده مردم خدابنده در ادامه با اشاره به مشکل تأمین آب شرب این شهرستان، خطاب به وزیر نیرو گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد و صدور دستور جنابعالی برای تأمین آب شرب شهرستان خدابنده از سد تالوار، این دستور تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.

وی تأکید کرد: مردم خدابنده حق دارند از آب شرب سالم، پایدار و مطمئن برخوردار باشند و هیچ‌گونه تعلل، تأخیر یا کم‌کاری در اجرای این پروژه قابل پذیرش نیست.

بیگدلی با بیان اینکه حل مشکل آب شرب خدابنده باید در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو قرار گیرد، از مسئولان این وزارتخانه خواست با تسریع در اجرای پروژه انتقال آب از سد تالوار، دغدغه چندین ساله مردم این شهرستان را برطرف کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دولت و وزارت نیرو به شهرستان‌های کمتر برخوردار، خاطرنشان کرد: انتظار مردم از دولت، توزیع عادلانه امکانات، رفع تبعیض و تسریع در حل مشکلات زیرساختی به‌ویژه در حوزه آب و انرژی است و امیدواریم با پیگیری جدی مسئولان، مطالبات مردم خدابنده در سریع‌ترین زمان ممکن محقق شود.