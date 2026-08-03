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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

وزیر کشور پاکستان به‌زودی به تهران سفر می‌کند

وزیر کشور پاکستان به‌زودی به تهران سفر می‌کند

منابع آگاه پاکستانی اعلام کردند: وزیر کشور پاکستان قصد دارد ظرف یک یا ۲ روز آینده به ایران سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، منابع آگاه اعلام کردند که انتظار می‌رود محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان «ظرف یک تا ۲ روز آینده» برای گفتگو درباره مسائل مربوط به احیای مذاکرات میان ایران وآمریکا به تهران سفر کند.

دفتر نقوی به درخواست خبرگزاری آناتولی برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد.

این منابع اعلام کردند که با توجه به تبادل پیام میان طرفین از طریق واسطه‌ها در راستای تلاش برای احیای مذاکرات مستقیم بر اساس «تفاهم‌ نامه اسلام‌ آباد»، انتظار می‌رود در هفته جاری شاهد «تحولات مثبتی» در خصوص ازسرگیری مذاکرات باشیم.

واشنگتن و تهران این تفاهم‌نامه را در ۱۷ ژوئن امضا کردند و متعهد شدند که مذاکرات را برای دستیابی به راه‌ حلی پایدار پیرامون چندین مسئله مورد مناقشه از جمله برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران، ظرف مدت ۶۰ روز پیش ببرند. با این حال، تنش‌ آفرینی های خصمانه‌ای که از ماه گذشته از سوی آمریکا آغاز شد، آینده این توافق را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

کد مطلب 6907626

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