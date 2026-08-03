اسلام آباد: از عراقچی دعوت کردیم به پاکستان سفر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در تماسی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود، درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: وزیر امور خارجه از عراقچی دعوت کرد تا در اسرع وقت به پاکستان سفر کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان به محورهای مورد بحث در این سفر اشاره ای نشده است.

منابع آگاه پیشتر اعلام کردند که انتظار می‌رود محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان «ظرف یک تا ۲ روز آینده» برای گفتگو درباره مسائل مربوط به احیای مذاکرات میان ایران وآمریکا به تهران سفر کند.

این منابع اعلام کردند که با توجه به تبادل پیام میان طرفین از طریق واسطه‌ها در راستای تلاش برای احیای مذاکرات مستقیم بر اساس «تفاهم‌ نامه اسلام‌ آباد»، انتظار می‌رود در هفته جاری شاهد «تحولات مثبتی» در خصوص ازسرگیری مذاکرات باشیم.