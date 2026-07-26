منابع پاکستانی: تلاشهای میانجیگران برای توقف جنگ تشدید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دولتی پاکستان روز یکشنبه به آناتولی گفتند: میانجی‌ها، پاکستان و قطر، پس از آنکه دو طرف پاسخ‌های خود را به یک فرمول مشترک برای پایان دادن به جنگ چند ماهه خود ابلاغ کردند، تبادل پیام‌ها بین ایالات متحده و ایران را تشدید کرده‌اند.

این منابع افزودند که این تحول پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از دو هفته حملات شبانه متوالی، دستور توقف حملات تجاوزکارانه را صادر کرد.

به گفته یک مقام آگاه، اوایل این هفته، اسلام آباد و دوحه یک فرمول مشترک کاهش تنش را پیشنهاد کردند و از آمریکا و ایران خواستند که «به عنوان اولین قدم» برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برای پایان دادن دائمی به درگیری، به مواضع قبل از ۹ ژوئیه خود بازگردند.

اگرچه منابع جزئیات پاسخ‌ها را توضیح ندادند، اما گفتند که هر دو طرف رضایت خود را برای گفتگو و دیپلماسی برای پایان دادن به آخرین خصومت‌ها و بازگشت به مذاکرات اعلام کرده‌اند.

این منابع گفتند که توقف حملات از سوی هر دو طرف، امیدها را برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده افزایش داده است.

نیویورک تایمز روز شنبه گزارش داد که ترامپ برنامه‌های تشدید عملیات نظامی علیه ایران را فعلاً به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر موشک‌های دفاع هوایی آمریکا متوقف کرده است.

این تصمیم پس از جلسه‌ای در روز جمعه با مشاوران ارشد و مقامات کابینه اتخاذ شد.

این منابع گفتند که واشنگتن و تهران، در صورت توافق، مذاکرات را فوراً از سر خواهند گرفت و اجرای آتش‌بس در جنوب لبنان نیز در صدر دستور کار خواهد بود.