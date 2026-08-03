به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ بی‌ اس نیز به نقل از مقامات آمریکایی ادعای دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در خصوص رایزنی میان واشنگتن و تهران را تکذیب کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکایی گفتند که با وجود ادعای ترامپ، هیچ مذاکره جدیدی با ایران برنامه‌ ریزی نشده است. تماس‌ ها نیز از طریق واسطه‌ ها ادامه دارد.

این در حالیست که پیشتر منابع پاکستانی به خبرگزاری آناتولی گفته بودند که هنوز «هیچ زمان یا محلی» برای ازسرگیری گفتگوها میان ایران و آمریکا نهایی نشده است.

از سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد نهایی کردن رایزنی با عمان گفت: برای اینکه ابهام ایجاد نشود، باید بگویم که ما الان مذاکراتی با آمریکا نداریم؛ مذاکرات با عمان است؛ تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تأمین کند. تلاش ما این است که در اولین فرصت، با مشورت و همکاری عمان، مسیری را تعیین کنیم که قاعدتاً موقت خواهد بود و براساس آن بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کنیم. این مذاکرات دوجانبه، بین دو دولت ساحلی است. تمرکز مذاکرات با عمان در خصوص تنگه هرمز خواهد بود و موضوعاتی که مربوط به ایران و آمریکا می‌شود، باید در مراحل بعدی ببینیم اوضاع و احوال به چه سمت و سویی خواهد رفت.