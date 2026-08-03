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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

آستارا در آستانه میزبانی از دلدادگان اربعین حسینی؛ ۱۵ موکب برپا می شود

آستارا در آستانه میزبانی از دلدادگان اربعین حسینی؛ ۱۵ موکب برپا می شود

آستارا- فرمانده سپاه ناحیه آستارا با اشاره به آمادگی کامل شهرستان برای میزبانی از اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین گفت:بیش از ۱۵ موکب مردمی در مسیرهای پیاده‌روی به زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

سرهنگ قاسم حسن‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین باشکوه پیاده‌روی جاماندگان اربعین امسال در شهرستان آستارا با برنامه‌ریزی گسترده سپاه ناحیه و مشارکت مردمی برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای میزبانی شایسته از زائران و شرکت‌کنندگان، بیش از ۱۵ موکب مردمی در مسیرهای پیاده‌روی مستقر می‌شود و خدمات مختلف از جمله پذیرایی، امداد، راهنمایی و برنامه‌های فرهنگی ارائه خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا با تشریح این آیین معنوی گفت: این مراسم سحرگاه سه‌شنبه ۱۳ مردادماه به‌صورت همزمان از دو مسیر آغاز می‌شود؛مسیر نخست از مسجد محمد رسول‌الله(ص) در آستارا و مسیر دوم از مقابل مسجد جامع لوندویل
که هر دو مسیر به سمت آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و قاسم(ع) ختم خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم در سال‌های گذشته از این آیین معنوی گفت: پس از پایان پیاده‌روی، مراسم قرائت زیارت اربعین، عزاداری، روضه‌خوانی و سخنرانی در جوار امامزادگان ابراهیم و قاسم(ع) برگزار می‌شود و موکب‌ها تا پایان مراسم به خدمات‌رسانی ادامه خواهند داد.

حسن‌بیگی با دعوت از مردم مؤمن و ولایت‌مدار آستارا برای حضور پرشور در این اجتماع معنوی تأکید کرد: آیین جاماندگان اربعین جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم آستارا به حضرت سیدالشهدا(ع) و نمادی از وحدت، همدلی و هویت دینی این شهرستان است.

کد مطلب 6907635

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