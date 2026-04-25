به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم حسنبیگی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آستارا با تقدیر از حضور مستمر و خودجوش مردم در تجمعات شبانه گفت: این حضور مردم در خیابان ها نماد ایمان و همدلی مردم است و مسئولیت ما را در خدمترسانی سنگینتر میکند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی دستگاههای اجرایی به مسائل فرهنگی و اجتماعی افزود: ارائه خدمات به مردم باید در اولویت همه مسئولان باشد و برنامهریزیها با مشارکت کامل دستگاهها انجام گیرد.
فرمانده سپاه آستارا همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رزمایش سراسری «اقتدار عظیم جانفدا برای ایران امام رضایی» در این شهرستان خبر داد و گفت: این رزمایش روز چهارشنبه همزمان با سالروز ولادت امام رضا(ع) در سراسر کشور برگزار میشود و در آستارا نیز با حضور اقشار مختلف مردم، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و امنیتی، دانشآموزان، ورزشکاران و گروههای مردمی به صورت رژه پیاده و خودرویی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت رسانهها و فضای مجازی در انعکاس این حماسه افزود: باید سازماندهی ویژهای در حوزه رسانه صورت گیرد تا حضور گسترده مردم و مسئولان بهطور کامل پوشش داده شود.
حسنبیگی در پایان ضمن قدردانی از امام جمعه، فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان گفت: همدلی مردم و مسئولان ضامن موفقیت برنامههای فرهنگی و اجتماعی است.
