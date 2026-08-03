به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود رجبی عصر دوشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام محمودی، امام جمعه کنگان، با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌های مختلف، اظهار کرد: تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه دریابانی و نهادهای فرهنگی و مذهبی، نقش مهمی در تقویت امنیت پایدار و افزایش کیفیت خدمات به مردم دارد.



وی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و رهنمودهای امام جمعه کنگان، افزود: نقش علما و ائمه جمعه در تقویت روحیه معنوی و انگیزه خدمت در میان کارکنان دریابانی، نقشی مؤثر و ارزشمند است.



امام جمعه کنگان نیز در این دیدار از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان دریابان در پاسداری از مرزهای آبی کشور قدردانی کرد و گفت: خدمت در مسیر تأمین امنیت، مسئولیتی ارزشمند و شایسته تقدیر است.



حجت‌الاسلام محمود محمودی بر تداوم همکاری و تعامل میان نهادهای امنیتی و فرهنگی تأکید کرد و آن را عاملی مؤثر در ارتقای امنیت، آرامش و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم منطقه دانست.

