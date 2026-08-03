به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود رجبی عصر دوشنبه در دیدار با حجتالاسلام محمودی، امام جمعه کنگان، با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاههای مختلف، اظهار کرد: تعامل و همافزایی میان مجموعه دریابانی و نهادهای فرهنگی و مذهبی، نقش مهمی در تقویت امنیت پایدار و افزایش کیفیت خدمات به مردم دارد.
وی ضمن قدردانی از حمایتها و رهنمودهای امام جمعه کنگان، افزود: نقش علما و ائمه جمعه در تقویت روحیه معنوی و انگیزه خدمت در میان کارکنان دریابانی، نقشی مؤثر و ارزشمند است.
امام جمعه کنگان نیز در این دیدار از تلاشهای شبانهروزی مرزبانان دریابان در پاسداری از مرزهای آبی کشور قدردانی کرد و گفت: خدمت در مسیر تأمین امنیت، مسئولیتی ارزشمند و شایسته تقدیر است.
حجتالاسلام محمود محمودی بر تداوم همکاری و تعامل میان نهادهای امنیتی و فرهنگی تأکید کرد و آن را عاملی مؤثر در ارتقای امنیت، آرامش و خدمترسانی هرچه بهتر به مردم منطقه دانست.
بوشهر- فرمانده پایگاه دریابانی کنگان بر گسترش تعامل میان نهادهای امنیتی، فرهنگی و مذهبی با هدف ارتقای امنیت پایدار و خدمترسانی مطلوب به مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود رجبی عصر دوشنبه در دیدار با حجتالاسلام محمودی، امام جمعه کنگان، با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاههای مختلف، اظهار کرد: تعامل و همافزایی میان مجموعه دریابانی و نهادهای فرهنگی و مذهبی، نقش مهمی در تقویت امنیت پایدار و افزایش کیفیت خدمات به مردم دارد.
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