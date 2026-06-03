به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه روانسر بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و جمعی از کارکنان این مجموعه، بر اهمیت امنیت به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه تأکید کرد و خواستار تداوم تلاش‌ها برای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان شد.



در این دیدار، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان روانسر گزارشی از اقدامات و برنامه‌های حوزه انتظامی در زمینه تأمین امنیت، حفظ نظم عمومی و خدمت‌رسانی به مردم ارائه کرد و به تشریح بخشی از فعالیت‌های انجام شده در این حوزه پرداخت.



حاج ماموستا ملا محمد محمودی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی شهرستان، اظهار کرد: امنیت و آرامش موجود در جامعه حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی است و این خدمات ارزشمند شایسته تقدیر و حمایت است.



وی با اشاره به تقارن این دیدار با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی می‌دانستند و امروز نیز نیروی انتظامی نقش مهمی در حفظ آسایش و آرامش مردم بر عهده دارد.



امام جمعه روانسر با اشاره به مسئولیت‌های گسترده نیروهای انتظامی در شرایط مختلف، تصریح کرد: کارکنان انتظامی شهرستان با روحیه ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری در انجام مأموریت‌های خود حضور مؤثر داشته‌اند و این تلاش‌ها قابل تقدیر است.



ماموستا محمودی در ادامه بر ضرورت توجه به برخی مطالبات مردمی در حوزه امنیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: پیشگیری از سرقت، برخورد قانونی با عوامل ایجاد ناامنی، ساماندهی مراکز تجمع افراد آسیب‌زا و افزایش احساس امنیت در محلات از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.



وی همچنین با اشاره به نگرانی خانواده‌ها نسبت به گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، خاطرنشان کرد: مقابله با این معضل نیازمند همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و انتظامی است و نباید این مسئولیت صرفاً بر عهده یک نهاد باشد.



امام جمعه روانسر اعتیاد را تهدیدی برای سلامت اجتماعی و بنیان خانواده‌ها دانست و افزود: پیشگیری، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در کنار اقدامات قانونی و انتظامی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این آسیب اجتماعی داشته باشد.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و انتظامی، زمینه ارتقای امنیت، آرامش و سلامت اجتماعی در شهرستان روانسر بیش از پیش فراهم شود.



در پایان این دیدار نیز بر تداوم همکاری و تعامل میان مجموعه انتظامی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید شد.