رصد جذب اعتبارات عمرانی با دستور استاندار خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر دوشنبه در جلسه بررسی روند جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: این نشست در پی تأکید استاندار خراسان جنوبی بر جذب حداکثری اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ و با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه وضعیت ۱۰ دستگاه اجرایی که در نشست قبلی، تعهداتی برای افزایش میزان جذب اعتبارات ارائه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت وجود مانع، تصمیمات لازم برای رفع آن اتخاذ شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه بررسیها نشان داد مشکل خاصی در فرآیند جذب اعتبارات وجود ندارد، گفت: روند اجرای برنامهها در مسیر مناسبی قرار دارد و تنها برخی دستگاهها باید با سرعت بیشتری نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند.
ذاکریان ادامه داد: بخشی از مانده اعتبارات برخی دستگاهها مربوط به خرید خودرو و تجهیزات تخصصی است که به دلیل محدودیتهای موجود در فرآیند تأمین، هنوز امکان هزینهکرد آن فراهم نشده است.
وی هدف از برگزاری این جلسات را پایش مستمر روند جذب اعتبارات، رفع موانع احتمالی و تحقق کامل تأکیدات استاندار در بهرهگیری حداکثری از اعتبارات عمرانی استان عنوان کرد.
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