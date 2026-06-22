به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های راهداری شهرستان دشتی، وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها را مورد ارزیابی قرار داد و اظهار کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، تمامی پروژه‌های راهداری شهرستان فعال هستند و عملیات اجرایی در آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار دشتی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا تصریح کرد: محور کردوان به چاه حسین‌جمال، چهارراه کردوان، محور کاکی به شیخیان، محور ناصری به شنبه و همچنین پروژه پل درویشی، از جمله طرح‌های مهمی هستند که عملیات اجرایی آن‌ها هم‌اکنون با نظارت اداره راهداری در حال انجام است.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به حوزه راهسازی دارد، افزود: علی‌رغم همه مشکلات و کمبودهای مالی، دولت تمام توان خود را برای تسریع در روند تکمیل زیرساخت‌های مواصلاتی به کار گرفته است تا شاهد ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در جاده‌های شهرستان باشیم.

مقاتلی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه راهداری استان بوشهر و شهرستان دشتی، ابراز امیدواری کرد: این پروژه‌ها بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده تکمیل و در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند تا مردم شهرستان از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند.

فرماندار دشتی بر تداوم نظارت‌های میدانی تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد و این نظارت‌ها تا تکمیل نهایی و تحویل کامل طرح‌ها با قوت ادامه خواهد داشت تا ضمن تسریع در روند اجرا از کیفیت فنی عملیات عمرانی اطمینان حاصل شود.