برگزاری رزمایش بزرگ«دلدادگان اربعین حسینی»همزمان باصبح اربعین درگلستان

رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، رزمایش بزرگ پیاده‌روی «دلدادگان اربعین حسینی» با حضور گسترده عاشقان و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر استان گلستان برگزار خواهد شد.

وی افزود:این آیین معنوی صبح روز اربعین به‌صورت همزمان در شهرستان‌های مختلف استان آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان با حرکت در مسیرهای از پیش تعیین‌شده، بار دیگر عشق، ارادت و وفاداری خود را به ساحت سید و سالار شهیدان (ع) و آرمان‌های نهضت عاشورا به نمایش خواهند گذاشت.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: این رزمایش با مشارکت هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی، گروه‌های مردمی و اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود و هدف آن، ترویج فرهنگ عاشورایی، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی و زنده نگه داشتن شعائر حسینی است.

وی ادامه داد: پیاده‌روی «دلدادگان اربعین حسینی» در سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های شاخص فرهنگی و مذهبی گلستان تبدیل شده و هر ساله هزاران نفر از مردم استان با حضور در این آیین، همگام با میلیون‌ها زائر اربعین در سراسر جهان، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) ابراز می‌کنند.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در مبادی و مقاصد تعیین‌شده، در فضایی معنوی و با مشارکت گسترده مردم در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.