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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

درویشی: اربعین تجلی حیات مکتب حسینی و نماد استمرار جبهه مقاومت است

درویشی: اربعین تجلی حیات مکتب حسینی و نماد استمرار جبهه مقاومت است

سنندج- مشاور مدیرکل صدا و سیمای کردستان با بیان اینکه اربعین نماد حیات و ماندگاری مکتب عاشورا است، گفت: اجتماع اربعین، تجلی استمرار فرهنگ مقاومت و پیام جاودانه نهضت امام حسین(ع) در جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ربیع درویشی شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با اشاره به جایگاه اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین یادآور نخستین زیارت مرقد مطهر امام حسین (ع) و نشانه استمرار نهضتی است که با گذشت بیش از ۱۴ قرن، همچنان الهام‌بخش آزادی‌خواهان و حق‌طلبان جهان است.

وی با تشریح ابعاد فرهنگی و معنوی اربعین افزود: اگرچه دشمنان در عاشورا تلاش کردند چراغ هدایت حسینی را خاموش کنند، اما اربعین آغاز جریان عظیمی شد که امروز در قالب بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان جلوه‌گر شده و هر سال میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت (ع) را گرد هم می‌آورد.

مشاور مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با بیان اینکه مکتب امام حسین (ع) مکتب صلح، عزت و کرامت انسانی است، ادامه داد: شکوه حضور زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین نشان می‌دهد پیام عاشورا نه تنها کمرنگ نشده، بلکه روزبه‌روز گسترده‌تر و اثرگذارتر شده است.

انقلاب اسلامی؛ امتداد مکتب عاشورا

حجت‌الاسلام درویشی با اشاره به پیوند انقلاب اسلامی با فرهنگ عاشورا، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران ریشه در فرهنگ ناب محمدی، قیام عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع) دارد و همین پشتوانه معنوی، آن را در برابر توطئه‌های دشمنان مقاوم و استوار ساخته است.

وی با استناد به آیاتی از قرآن کریم، تحقق وعده‌های الهی درباره پیروزی جبهه حق را از جلوه‌های نصرت الهی دانست و افزود: امروز ثمرات این فرهنگ را در شکل‌گیری و استحکام جبهه مقاومت و ایستادگی ملت‌های مسلمان در برابر استکبار جهانی مشاهده می‌کنیم.

مشاور مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با تأکید بر اینکه دشمنان تنها زبان اقتدار و مقاومت را می‌فهمند، اظهار کرد: تاریخ نشان داده است هر زمان ملت‌ها در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی کرده‌اند، عزت و استقلال خود را حفظ کرده‌اند و عقب‌نشینی در برابر استکبار، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته است.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در تجمع‌های شبانه سنندج، این حضور را نشانه بصیرت، ولایت‌مداری و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ عاشورا دانست و بر حفظ وحدت، هوشیاری و استمرار روحیه مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، حاضران با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر حمایت خود از آرمان‌های جبهه مقاومت و مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند.

کد مطلب 6907760

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