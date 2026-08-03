درویشی: اربعین تجلی حیات مکتب حسینی و نماد استمرار جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ربیع درویشی شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با اشاره به جایگاه اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین یادآور نخستین زیارت مرقد مطهر امام حسین (ع) و نشانه استمرار نهضتی است که با گذشت بیش از ۱۴ قرن، همچنان الهام‌بخش آزادی‌خواهان و حق‌طلبان جهان است.

وی با تشریح ابعاد فرهنگی و معنوی اربعین افزود: اگرچه دشمنان در عاشورا تلاش کردند چراغ هدایت حسینی را خاموش کنند، اما اربعین آغاز جریان عظیمی شد که امروز در قالب بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان جلوه‌گر شده و هر سال میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت (ع) را گرد هم می‌آورد.

مشاور مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با بیان اینکه مکتب امام حسین (ع) مکتب صلح، عزت و کرامت انسانی است، ادامه داد: شکوه حضور زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین نشان می‌دهد پیام عاشورا نه تنها کمرنگ نشده، بلکه روزبه‌روز گسترده‌تر و اثرگذارتر شده است.

انقلاب اسلامی؛ امتداد مکتب عاشورا

حجت‌الاسلام درویشی با اشاره به پیوند انقلاب اسلامی با فرهنگ عاشورا، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران ریشه در فرهنگ ناب محمدی، قیام عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع) دارد و همین پشتوانه معنوی، آن را در برابر توطئه‌های دشمنان مقاوم و استوار ساخته است.

وی با استناد به آیاتی از قرآن کریم، تحقق وعده‌های الهی درباره پیروزی جبهه حق را از جلوه‌های نصرت الهی دانست و افزود: امروز ثمرات این فرهنگ را در شکل‌گیری و استحکام جبهه مقاومت و ایستادگی ملت‌های مسلمان در برابر استکبار جهانی مشاهده می‌کنیم.

مشاور مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با تأکید بر اینکه دشمنان تنها زبان اقتدار و مقاومت را می‌فهمند، اظهار کرد: تاریخ نشان داده است هر زمان ملت‌ها در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی کرده‌اند، عزت و استقلال خود را حفظ کرده‌اند و عقب‌نشینی در برابر استکبار، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته است.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در تجمع‌های شبانه سنندج، این حضور را نشانه بصیرت، ولایت‌مداری و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ عاشورا دانست و بر حفظ وحدت، هوشیاری و استمرار روحیه مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، حاضران با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر حمایت خود از آرمان‌های جبهه مقاومت و مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند.