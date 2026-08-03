به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی عصر دوشنبه باهمراهی فرماندار پیرانشهر در جریان بازدید از مواکب اربعین مستقر در مسیر مرز تمرچین اظهار کرد: حضور و میزبانی مردم استان از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف از زائران اربعین در مرز تمرچین، جلوهای روشن از وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی ایرانیان را به نمایش گذاشته است.
وی افزود: اجتماع بزرگ اربعین، صحنهای برای نمایش وحدت و همبستگی مردم ایران است و مردم آذربایجانغربی از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف با میزبانی و مهماننوازی از زائران حسینی، این همدلی را به بهترین شکل به نمایش میگذارند.
مقابلی همچنین خاطرنشان کرد: این وحدت و انسجام اجتماعی، نمونههای دیگری نیز در عرصه های مختلف داشته که از جمله آن میتوان به حضور و تجمعات شبانه مردم در دفاع از تمامیت ارضی کشور در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی افزود: نمایش این سطح از همبستگی و انسجام ملی، موجب شگفتی و تحسین جهانیان شده و در کنار تقویت سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در تحکیم و ارتقای امنیت ملی کشور دارد.
همچنین مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار و جانشین ستاد اربعین آذربایجانغربی، در آستانه اربعین با هدف بررسی آمادگی مواکب و روند ارائه خدمات به زائران، از مواکب مسیر ارومیه تا مرز تمرچین بازدید کرد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجانغربی در این بازدیدها ضمن قدردانی از تلاش دستاندرکاران مواکب، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات اسکان، تغذیه، فرهنگی و امدادی به زائران قرار گرفت.
مهدی حداد در ادامه با حضور در مواکب اهل سنت پیرانشهر، موکب سنگرسازان بیسنگر جهاد کشاورزی و موکب اقلیتهای دینی، از خدمات و اقدامات انجام شده تقدیر و مسیر تمرچین را جلوهای از وحدت و همدلی میان اقوام، مذاهب و ادیان در خدمترسانی به زائران اربعین دانست.
وی همچنین از آمادگی استان برای بازگشت زائران، رضایت زائران از خدمات ارائه شده و تلاشهای استاندار آذربایجانغربی، ستاد اربعین و کمیتههای ۱۶گانه برای فراهمسازی سفری امن، آسان و روان خبر داد.
جانشین ستاد اربعین آذربایجانغربی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مهم مرز تمرچین، از همکاری دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق قدردانی کرده و گفت: حضور زائران خارجی که از مرز بازرگان وارد کشور شده و از تمرچین به سمت عتبات عالیات عزیمت کردهاند، ظرفیت مهم این مسیر را نشان میدهد.
وی در جریان بازدید از مرز تمرچین نیز با زائران گفتوگو و ضمن بررسی کیفیت خدمات دو سوی مرز، پیشنهادها و مسائل مطرح شده از سوی زائران را مورد بررسی قرار داد.
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