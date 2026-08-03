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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۹

مرز تمرچین،جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام ملی را به نمایش گذاشته است

مرز تمرچین،جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام ملی را به نمایش گذاشته است

ارومیه - معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: مرز تمرچین، جلوه‌ای روشن از وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی ایرانیان را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی عصر دوشنبه باهمراهی فرماندار پیرانشهر در جریان بازدید از مواکب اربعین مستقر در مسیر مرز تمرچین اظهار کرد: حضور و میزبانی مردم استان از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف از زائران اربعین در مرز تمرچین، جلوه‌ای روشن از وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی ایرانیان را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: اجتماع بزرگ اربعین، صحنه‌ای برای نمایش وحدت و همبستگی مردم ایران است و مردم آذربایجان‌غربی از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف با میزبانی و مهمان‌نوازی از زائران حسینی، این همدلی را به بهترین شکل به نمایش می‌گذارند.

مقابلی همچنین خاطرنشان کرد: این وحدت و انسجام اجتماعی، نمونه‌های دیگری نیز در عرصه ‌های مختلف داشته که از جمله آن می‌توان به حضور و تجمعات شبانه مردم در دفاع از تمامیت ارضی کشور در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان ‌غربی افزود: نمایش این سطح از همبستگی و انسجام ملی، موجب شگفتی و تحسین جهانیان شده و در کنار تقویت سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در تحکیم و ارتقای امنیت ملی کشور دارد.

همچنین مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار و جانشین ستاد اربعین آذربایجان‌غربی، در آستانه اربعین با هدف بررسی آمادگی مواکب و روند ارائه خدمات به زائران، از مواکب مسیر ارومیه تا مرز تمرچین بازدید کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدیدها ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران مواکب، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات اسکان، تغذیه، فرهنگی و امدادی به زائران قرار گرفت.

مهدی حداد در ادامه با حضور در مواکب اهل سنت پیرانشهر، موکب سنگرسازان بی‌سنگر جهاد کشاورزی و موکب اقلیت‌های دینی، از خدمات و اقدامات انجام شده تقدیر و مسیر تمرچین را جلوه‌ای از وحدت و همدلی میان اقوام، مذاهب و ادیان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین دانست.

وی همچنین از آمادگی استان برای بازگشت زائران، رضایت زائران از خدمات ارائه شده و تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی، ستاد اربعین و کمیته‌های ۱۶گانه برای فراهم‌سازی سفری امن، آسان و روان خبر داد.

جانشین ستاد اربعین آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مهم مرز تمرچین، از همکاری دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق قدردانی کرده و گفت: حضور زائران خارجی که از مرز بازرگان وارد کشور شده و از تمرچین به سمت عتبات عالیات عزیمت کرده‌اند، ظرفیت مهم این مسیر را نشان می‌دهد.

وی در جریان بازدید از مرز تمرچین نیز با زائران گفت‌وگو و ضمن بررسی کیفیت خدمات دو سوی مرز، پیشنهادها و مسائل مطرح شده از سوی زائران را مورد بررسی قرار داد.

کد مطلب 6907807

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