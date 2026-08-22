به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و تأکید بر تداوم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در این دوران گفت: مهم‌ترین اولویت کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی است و باید از فرصت ایجادشده برای تحکیم همبستگی ایرانیان استفاده کرد.

مقابلی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حملات دشمن اظهار کرد: در جریان این جنگ، بیش از ۴۰۰ شهر و روستای کشور مورد هدف قرار گرفت و زیرساخت‌هایی همچون مخازن، پل‌ها، بیمارستان‌ها و خطوط راه‌آهن نیز هدف حملات قرار گرفتند.

وی افزود: با وجود این حملات، تلاش دولت بر این بود که کشور از مسیر عادی فعالیت خود خارج نشود؛ به‌گونه‌ای که امور کشور متوقف نشد، بازار دچار سکون نشد و زندگی روزمره مردم ادامه پیدا کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه جلسات شورای فرهنگ عمومی در شرایطی برگزار می‌شود که کشور همچنان با تهدیدهای دشمن مواجه است، تصریح کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان به عهد و قرار دشمن اعتماد کرد و باید ضمن حفظ آمادگی، انسجام و همبستگی داخلی را تقویت کنیم.

مقابلی با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های مختلف طی ماه‌های اخیر گفت: در شش ماه گذشته مردم در کف خیابان حضور داشتند و یک سرمایه عظیم اجتماعی شکل گرفته است. این سرمایه اجتماعی باید به فرصتی برای تحکیم همبستگی ایرانیان تبدیل شود.

وی حمایت از سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین اولویت کشور عنوان کرد و گفت: باید ظرفیت‌های موجود برای تقویت اقتصاد، ایجاد اشتغال و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت فعال شدن کمیته‌های تخصصی در راستای تحقق برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: در این زمینه، دفتر ماموریت ‌ها، وظایف، نحوه تشکیل جلسات و اعضای پیشنهادی کمیته‌ها را به دستگاه‌های مربوطه اعلام کرده است و لازم است این مجموعه‌ها با جدیت بیشتری فعالیت کنند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت و اجرای نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور تاکید کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی باید بر اساس اولویت‌های مشخص و با تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

مقابلی با اشاره به پنج مسئله اساسی فرهنگی و اجتماعی استان اظهار کرد: ضعف در نهادینه‌سازی فرهنگ قرآن و عترت و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، کاهش نرخ باروری و ضرورت توجه به جوانی جمعیت، غفلت از گفتمان نظم اجتماعی، ضعف فرهنگ کار و تلاش و همچنین فقدان یک نظام یکپارچه رسانه‌ای از مهم‌ترین مسائل استان به شمار می‌روند.

وی افزود: برای پرداختن به این مسائل، ۱۳ برنامه و فعالیت مشخص نهایی شده است که اجرای دقیق و هماهنگ آنها می‌تواند بخشی از چالش‌های فرهنگی و اجتماعی استان را برطرف کند.

مقابلی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه رسانه و حمایت از مجموعه‌ها و دفترهای رسانه‌ای اجتماعی به عنوان بخشی از این برنامه‌ها یاد کرد و گفت: تقویت سواد و توانمندی رسانه‌ای و توجه به آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی از محورهای مورد توجه در برنامه‌های جدید است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان ‌غربی بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، آموزش و مشارکت اجتماعی برای مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی استان تاکید کرد.