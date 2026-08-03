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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۲

شناسایی ۶۹۸ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

شناسایی ۶۹۸ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

خرم‌آباد - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از شناسایی ۶۹۸ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در سخنانی با تأکید بر اینکه زمین‌های کشاورزی میراثی گران‌بها برای نسل‌های آینده و زیربنای امنیت غذایی جامعه محسوب می‌شوند، اظهار داشت: طی چهار ماه گذشته، با بهره‌گیری از گشت‌های یگان حفاظت و گزارش‌های مردمی، ۶۹۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی، احداث بنا و محوطه‌سازی بدون مجوز و... شناسایی و پرونده‌های قضایی آن‌ها برای طی مراحل قانونی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد این مدیریت در سال جاری بر «پیشگیری فعال» متمرکز است، افزود: ما منتظر تکمیل بناهای غیرمجاز نمی‌مانیم؛ بلکه به‌محض رصد کوچک‌ترین تغییر وضعیت در اراضی، ضمن صدور اخطاریه‌های قانونی، نسبت به توقف عملیات اقدام می‌کنیم تا از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با هشدار به افرادی که تحت عناوین مختلف به دنبال خریدوفروش یا ساخت‌وساز غیرقانونی در اراضی درجه یک و دو هستند، تصریح کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، خط‌مشی ما در برخورد با سودجویان است. هیچ‌گونه تعارفی با متخلفان نداریم و تمامی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فارغ از زمان احداث، طبق احکام صادره قضایی قلع‌وقمع خواهند شد.

کردعلیوند از کشاورزان و بهره‌برداران درخواست کرد: پیش از هرگونه اقدام در خصوص ساخت‌وساز در اراضی خود، با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها یا سامانه ۱۳۱، از مشاوره و مجوزهای لازم بهره‌مند شوند تا از بروز مشکلات حقوقی و تخریب بناهای احداثی در آینده جلوگیری شود.

کد مطلب 6907809

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