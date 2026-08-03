شناسایی ۶۹۸ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در سخنانی با تأکید بر اینکه زمینهای کشاورزی میراثی گرانبها برای نسلهای آینده و زیربنای امنیت غذایی جامعه محسوب میشوند، اظهار داشت: طی چهار ماه گذشته، با بهرهگیری از گشتهای یگان حفاظت و گزارشهای مردمی، ۶۹۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی، احداث بنا و محوطهسازی بدون مجوز و... شناسایی و پروندههای قضایی آنها برای طی مراحل قانونی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد این مدیریت در سال جاری بر «پیشگیری فعال» متمرکز است، افزود: ما منتظر تکمیل بناهای غیرمجاز نمیمانیم؛ بلکه بهمحض رصد کوچکترین تغییر وضعیت در اراضی، ضمن صدور اخطاریههای قانونی، نسبت به توقف عملیات اقدام میکنیم تا از تضییع حقوق بیتالمال و هدررفت سرمایههای ملی جلوگیری شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با هشدار به افرادی که تحت عناوین مختلف به دنبال خریدوفروش یا ساختوساز غیرقانونی در اراضی درجه یک و دو هستند، تصریح کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، خطمشی ما در برخورد با سودجویان است. هیچگونه تعارفی با متخلفان نداریم و تمامی ساختوسازهای غیرمجاز، فارغ از زمان احداث، طبق احکام صادره قضایی قلعوقمع خواهند شد.
کردعلیوند از کشاورزان و بهرهبرداران درخواست کرد: پیش از هرگونه اقدام در خصوص ساختوساز در اراضی خود، با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها یا سامانه ۱۳۱، از مشاوره و مجوزهای لازم بهرهمند شوند تا از بروز مشکلات حقوقی و تخریب بناهای احداثی در آینده جلوگیری شود.
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