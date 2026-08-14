به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در جلسات مربوطه، تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز، فعالیت مراکز خدماتی و رفاهی و درمانی و همچنین نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات به گردشگران، در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت.

وی با بیان اینکه رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات، اولویت اصلی مدیریت شهرستان است، افزود: نظارت‌های میدانی بر مراکز اقامتی، واحدهای پذیرایی، فروشگاه‌ها و واحدهای نانوایی و سایر مراکز خدماتی در طول تعطیلات با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار اردبیل گفت: در دو روز نخست این تعطیلات، بیش از ۲۰هزار نفر اقامت رسمی در مراکز اقامتی و مراکز اسکان در شهرستان اردبیل ثبت شده و تعداد مسافرین عزیز مستقر در بخشها و روستاهای تابع شهرستان و منزل اقوام و غیره قابل توجه است.

قلندری ادامه داد: هم‌اکنون ۴۱ واحد هتل، مهمانپذیر، مسافرخانه و اقامتگاه بوم‌گردی با ظرفیت بیش از دو هزار تخت رسمی در سامانه‌های مربوطه فعال بوده و آماده میزبانی از گردشگران هستند.

وی همچنین به افزایش قابل‌توجه ترددهای جاده‌ای اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده توسط دستگاه متولی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و تردد از مسیر سرچم و آستارا و نیر

به اردبیل ومقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۰۰درصد افزایش نشان می‌دهد.

قلندری با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی شایسته به مسافران خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی شهرستان باید با هماهنگی و آمادگی کامل، زمینه سفری ایمن، آرام و خاطره‌انگیز را برای گردشگران فراهم کنند.