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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

امام جمعه جعفرآباد بر پیگیری وعده آسفالت جاده اصلی تأکید کرد

امام جمعه جعفرآباد بر پیگیری وعده آسفالت جاده اصلی تأکید کرد

جعفرآباد - امام جمعه جعفرآباد گفت: با آغاز فوری و اصولی عملیات زیرسازی و آسفالت، علاوه بر حل مشکل جاده، اعتماد عمومی مردم به دستگاه‌های اجرایی نیز باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یاسر باقری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جعفرآباد، موضوع پیگیری مشکلات جاده اصلی این شهر اشاره و اظهار کرد: مطالبات متعددی در تریبون نماز جمعه جعفرآباد درباره این موضوع مطرح شده و در همین راستا بنده و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی دیداری با استاندار اردبیل داشتیم.

وی گفت: حل مشکل جاده اصلی جعفرآباد در جریان سفر استاندار به جعفرآباد و بیله‌سوار، در شمار مصوبات شورای اداری قرار گرفت و پس از آن نیز چندین جلسه توسط فرماندار و بخشدار با مسئولان اداره راهداری در سطح مدیرکل، معاونان، رئیس اداره راهداری شهرستان و شهرداری جعفرآباد برگزار شد.

حجت‌الاسلام باقری بیان کرد: در نهایت با تعامل اداره راهداری و شهرداری جعفرآباد، تفاهم‌نامه و صورتجلسه‌ای با حضور معاون مدیرکل راهداری استان اردبیل در دفتر امام جمعه جعفرآباد به امضا رسید وبر اساس این تفاهم، مقرر شده است عملیات زیرسازی توسط شهرداری و اجرای آسفالت در دو مسیر رفت و برگشت، به عرض ۱۱ متر از بلوار وسط جاده، تا پایان این هفته آغاز شود.

وی خطاب به مسئولان راهداری و شهرداری تأکید کرد: درخواست بنده این است که با تسریع در آغاز فنی و اصولی پروژه، در کنار حل مشکل جاده اصلی، اعتماد عمومی مردم به ادارات و نهادها نیز بازگردانده شود چرا که اعتماد مردم به مسئولان و نظام، بزرگترین سرمایه است و مسئولان باید با عمل به وعده‌ها و اجرای مصوبات، این سرمایه ارزشمند را حفظ کنند.

کد مطلب 6916186

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